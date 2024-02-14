喊修NCC組織條例「防萬年委員」　趙少康：由藍推3人、白推1人

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院20日開議，首個遇到的人事案將是國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意案。前中廣董事長趙少康今（14）日表示，如果賴清德想要獨佔NCC委員的提名權，以方便其獨家控制廣電媒體，而不願意接受國民黨及民眾黨的推薦，國民黨及民眾黨只能否決賴清德送到立法院的提名人，送一次否決一次。

趙少康表示，自己之前曾建議NCC委員應該由各主要政黨按立法院席次推薦，依照目前立法院席次，國民黨應該推薦NCC 7名委員中的3席，民進黨推薦3席，民眾黨推薦1席。但因現在NCC有3名由民進黨推薦的委員任期到後年的7月31號才任滿，所以今年7月31日任期屆滿的4名委員，應由國民黨推薦3名、民眾黨推薦1名，使NCC的七名委員達到3:3:1的比例，這既符合NCC委員會多元化的要求，也呼應賴清德「民主大聯盟」的精神。

趙少康主張，如果賴清德想要獨佔NCC委員的提名權，以方便其獨家控制廣電媒體，而不願意接受國民黨及民眾黨的推薦，國民黨及民眾黨只能否決賴清德送到立法院的提名人，送一次否決一次。

趙少康續指，但若從國家通訊傳播委員會組織法第4條第5項來看，如果新任委員沒辦法就任的話，原委員是繼續擔任到新任委員上任為止。第五項規定：本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制。所以若賴清德堅持即將到期的4名委員不請國民黨、民眾黨推薦而被立法院否決時，現有的7名委員可以繼續運作，變成萬年委員。

趙少康主張，為了防止賴清德的專斷，立法院應該修正「國家通訊傳播委員會組織法」第4條第5項為：「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任，或提任未能通過立法院之同意時，原任委員之任期即應終止不得延任。」

趙少康認為，如果立法院不同意賴清德送來的委員名單，則7月1日後，NCC只剩3名原來民進黨提名的委員，而依照NCC組織法第10條第3項：「會議之議決，應以委員總額過半數之同意行之。」意即3名委員不過總額7名之半，不能議決任何議案，NCC委員會形同廢除，失去功能。一般庶務由NCC的事務官處理即可。

趙少康說，如果又擔心民進黨故意曲解法律，硬要說「委員總額」以現存委員或出席委員數目為準，那只好也修正NCC組織法第10條第3項為：「會議之議決，應以委員總額七名過半數之同意行之」。

趙少康強調，依照賴清德固執的個性，他豈肯放棄對NCC的掌控進而失去對廣電媒體的掌控？但過去8年在野黨吃盡NCC苦頭，在立法院又何嘗願意輕易讓步？賴清德很可能非要跟立法院衝突對撞，拼個你死我活不可。