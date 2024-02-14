攜手洪孟楷拚2026台北、新北市長選舉？　蔣萬安正面回應了

▲蔣萬安光華商場新春開工典禮。（圖／記者鄭遠龍攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2026將迎來九合一大選，由於諸多國民黨執政縣市首長任期屆滿，外界紛紛開始盤點接班戰將，拿下立委選舉全國最高票的立委洪孟楷被同黨議員點名，若想選新北市長，應找適當時機宣布。面對洪孟楷13日放上與台北市長蔣萬安的合照，是不是有想一同拚雙北2026意味？蔣萬安表示，爭取民眾認同最重要的就是做出成績、做出政績。

蔣萬安14日上午出席光華商場新春開工典禮，被問到2026有不少藍營的執政縣市要換人來選，其中宜蘭跟嘉義市被認為是艱困選區，蔣萬安該如何協助？蔣萬安回應，每一個選區最重要的是做出政績跟成績，符合人民的期待，就像他之前有講過，沒有一個選區是永遠的艱困選區，都是有機會翻轉的選區。

蔣萬安提及，「我相信在我們執政的縣市，每一位首長都在崗位上非常努力，也會持續聆聽基層的聲音，推出好的政策、做出好的成績。」這個是能夠爭取民眾認同最好的事。

至於洪孟楷13日大年初四時，貼出與蔣萬安一起比「4」的照片，會不會覺得對方希望一起拚2026台北、新北市長選舉？蔣萬安說，爭取民眾認同最重要的就是做出成績、做出政績，所以接下來新的一年，北市府會持續地推動各項市政，也會跟各個縣市來合作，基北北桃從交通月票、捷運網絡的新建，居住的議題，減碳存摺、綠運輸達70%的目標等。

蔣萬安稱，台北市今年是交通安全年，致力打造安全之都、運動之都、未來之都，「我們全面的朝這個目標前進。」相信每一個縣市也都一樣，大家設定好目標、全力以赴，這就是爭取民眾認同最好的方式。

針對國民黨主席朱立倫談國民黨青年化，喊話「不覺得其他政黨太擁擠了嗎？國民黨這邊還有很多空位」？蔣萬安指出，「希望有更多年輕、優秀的人才加入，這個是我們共同的目標，所以黨中央也都會有相關完整的規劃。」

蔣萬安說，自己身旁也有非常多優秀年輕的幕僚，也常常會聽取他們的意見，「年輕朋友的意見對我們來說，絕對是非常重要，我們也希望很多政策能夠跟上時代的腳步，以及現在的趨勢，這都是大家會好好來重視、審慎思考、努力的目標。」