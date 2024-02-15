澳門春節大爆滿！年初三21萬人次入境

▲澳門知名景點大三巴牌坊。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門春節期間迎來大量旅客，根據澳門政府統計，年初三（2月12日）澳門入境旅客突破21萬人次，創下單日入境人次第二高的紀錄。

澳門政府公布的數據顯示，大年初一至初三（2月10日至12日）三天，澳門共錄得502324入境旅客人次，當中內地旅客錄得364742人次，香港旅客錄得103038人次，前三天的日均旅客有167441人次，與2023年春節黃金周同期比較，大幅上升226%。

其中，大年初三（2月12日）訪澳旅客錄得217541人次，不僅超越自2023年單日入境人次的最高紀錄，更是自有單日統計數據以來的第二高紀錄，最高單日是2019年2月7日（年初三）錄得的226326人次。

澳門旅遊局的數據也顯示，大年初一至初三期間，澳門酒店業場所的平均入住率達九成。

此外，香港政府發言人14日也表示，春節假期訪港旅客人次初步估計約75萬，已達到2018年同期水平；其中有65萬人次是內地旅客，超越2018年同期。

香港政府的數據顯示，春節假期前四天共有約1200個內地入境旅行團，涉及港旅客約40500人次。內地入境旅行團數目及參與旅行團的總人次均超過疫情前春節黃金周同期水平。