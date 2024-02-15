上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻：會被罵

▲今天是開工日。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

7天春假結束了！一名網友發牢騷直呼，初一初二碰到六日，照理今明（15至16日）應該補假，如此一來就可連放到周日，「下禮拜一開始上班不是很完美？」文章曝光後，網友解釋，其實春假只到初三，初四初五已補假，「要補假，放不放都會被罵」、「我寧願不要放8號那天，這禮拜六不補班！」

一名網友在PTT質疑表示，今年過年少放2天假，「為啥年假不放到周日呢？初一初二是六日耶，不用補這兩的假嗎？」依照原PO的邏輯來說，若今明兩天補放假，且周六不須補班的話，就能直接休到禮拜日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO瘋狂求問，「下禮拜一開始上班不是很完美？挑什麼星期四上班？有病是不是？台灣的年假是不是世界最少的啊？」

文章引來網友熱議，「要問幾遍」、「我朋友放到2/20才上班」、「要補假，放不放都會被罵」、「 為啥只有學生才有寒暑假 ，公平」、「因為補班會被罵」、「不會自己放喔」；還有人直言，不滿小年夜強迫休假，變成17日要補班，「我寧願不要放8號那天，這禮拜六不補班」、「小年夜不知在放三小的」。

熱心網友則解釋，「照去年的話，這周還是要上班三天啊，因為規定年假就是只到初三，這兩天沒理由補休」、「初四初五是不放假的，今年放就是補六日」。

事實上，春節連假一直以來只放「除夕、初一、初二、初三」而已，這今年初四、初五會放假就已經「補假」了。至於小年夜（2/8日）屬於彈性放假，本周六（2/17日）要進行補班補課。