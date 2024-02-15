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過年期間屏基急診病患爆滿　呼吸道感染+腸胃道不適近5成

▲過年期間屏基急診患者，5成是呼吸道感染及腸胃道不適 。（圖／屏基提供，下同）

▲過年期間屏基急診患者，5成是呼吸道感染及腸胃道不適 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(15)日各行各業開工上班，醫院診所也恢復門診作業，剛獲衛福部評定為重度級急救責任醫院的屏東基督教醫院統計9日至14日急診就醫人次共1991人次，病症仍是以呼吸道及腸胃道疾病居多，10日至2月12日的呼吸道傳染病特別門診則有139人次。

屏基表示示，今年因急性上呼吸道感染、支氣管肺炎、急性鼻咽炎、流感、急性支氣管炎等呼吸道疾病求診的民眾就佔了44％(884人次)，不少是小孩感染後又傳染給大人，一家子都抱病掛急診。

因飲食造成腸胃道不適就醫的人次則有493人次，以胃腸炎、腹痛、急性胃炎居多，還有38人次因為食物或環境因素誘發過敏導致急性蕁麻疹，頭暈目眩、泌尿道感染的病人也都比平時增加。

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其中有10人罹患帶狀皰疹，屏基家庭醫學科陳亮仁醫師指出，帶狀皰疹50歲以上民眾發生率高達15-20%、60歲以上50%，70歲以上更高達75%，不論之前是否曾罹患水痘或帶狀皰疹，建議50歲(含)以上民眾接種帶狀皰疹疫苗及早預防，降低發作的風險。

屏基急診部主任王建銘提醒民眾出外踏青走春，抵抗力較弱的小孩及老人，即使到戶外最好還是戴上口罩，以免遭到傳染。不要暴飲暴食，丟棄存放過久、反覆加熱、不新鮮的食物，有腸胃宿疾的民眾，儘量避免不易消化的食物。有高血壓、糖尿病等慢性病的病人仍要注意天氣變化及飲食，要按醫囑服藥，切勿因為出遊、聚餐而停藥，導致血壓血糖忽高忽低。

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