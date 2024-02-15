奶奶用舊衣服為孫女縫製洋裝！半年做「50件」　笑稱：做滿100件

記者廖翊慈／綜合報導

鄭州一名55歲的尹奶奶日前幫4歲的孫女縫製洋裝，半年內做出50件在網上爆紅。尹奶奶表示，大多都是用家中不要的舊衣服、散布做的，每件都是親手縫製，「見孫女穿得開心，便想做滿100件。」

據《人民網》報導，鄭州的尹奶奶半年為4歲孫女做了50件新洋裝，孫女每天都穿出門「驕傲炫耀」。從古裝、漢服、公主洋裝、中式拜年服等，都難不倒尹奶奶。

▲▼尹奶奶親手為孫女縫製洋裝。（圖／翻攝自微博）

尹奶奶表示，「我年輕的時候非常喜歡做衣服，現在退休了在家帶孫女，正好幫她做衣服也順便滿足我的愛好。我孫女喜歡紅色、粉色、公主洋裝我就做比較多，有時候是用零碎的布料，有時候用舊衣服來改，一件大概做一天多，全都我自己手工的。我也會看影片學，路上有孩子的衣服好看我也會參考。」

▲各種風格都難不倒尹奶奶。（圖／翻攝自微博，上同）

她笑說，「我孫女現在在幼稚園裡很自豪，只要有人問她衣服怎麼那麼漂亮，她就會回人家『我奶奶做的』。給孫女穿上的時候，我真的是成就感、幸福感滿滿，真的太喜歡了，就做下去做到100件吧。」

相關貼文引起熱議，不少人稱讚，尹奶奶設計的款式一點也不老氣，美感很跟得上潮流。也有人點出，奶奶的手藝高超，去當童裝設計師也不為過。