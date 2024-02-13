驚艷！　陸95後網紅「改造」鄉村奶奶變時尚超模

記者任以芳／綜合報導

大陸一位博主「阿靖zi」回家過年，發揮美感創意改造「鄉村奶奶」變成「時尚奶奶」，在網路上引發了熱議，不少網友給予超多讚賞。

綜合大陸報導，廣西南寧的時尚博主「阿靖zi」今年回家過年，幫奶奶進行別出心裁的改造。利用自己的專業知識和對時尚的熱愛，將滿頭白髮的奶奶打造成了一位時尚博主，留下了一組精美的寫真作為紀念。

▲ 老奶奶十分滿意孫女的改造 。（圖／翻攝 阿靖zi）

這一組藝術照驚豔網友，「阿靖zi」本身擅長鄉村時尚，精心挑選套適合奶奶的服裝，搭配上精緻的妝容和造型，幫奶奶綁兩條大花辮，捧著鮮花拍照。在她掌鏡之下，奶奶的白髮彷彿閃耀著光芒，臉上的皺紋也變得更加可愛。

村裡另一位短髮老奶奶也接受改造，穿上綠色洋裝，戴上紅色大墨鏡、珍珠項鍊；另一個造型穿上復古洋裝，套上農村黑色雨靴，整體看起來華麗浮誇又有時尚感，搭配老奶奶酷酷表情，效果超好的反差，引起廣大網友的關注和讚賞。

很多人都被奶奶白髮和皺紋中所散髮出的美麗和高級感所打動。網友們紛紛表示，這種藏在白髮和皺紋裡的美，真的非常驚艷和高級。

「阿靖zi」也表示，這次改造為了讓奶奶感受到時尚的氛圍，也是展現奶奶這一代人堅韌、優雅和美麗的精神風貌。希望通過這種方式，讓更多的人看到老年人的魅力和價值，讓他們感受到生活的美好和多彩。也希望通過自己的行動，能夠鼓勵更多的人關注和尊重老年人。

▼ 改造鄉村奶奶變時尚奶奶 。（圖／翻攝 阿靖zi）