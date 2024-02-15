蔡壁如發文「願有情有義」　遭小草出征嗆：什麼時候加入國民黨？

▲民眾黨前立委蔡壁如探望許久不見的老朋友。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者詹宜庭／台北報導

昨（14）日為西洋情人節，同時也是農曆春節最後一天，民眾黨前立委蔡壁如在臉書發文表示，品美食、觀美景，探望許久不見的老朋友，實在是非常開心的事，「我有很多朋友，朋友是越陳越香，無需多言，見到面知道你好，就覺得開心，情人節是有情人過的節，願你我有情有義、山高水長，祝福大家情人節快樂！」不料，該言論引發民眾黨支持者不滿，在該則貼文下方開轟「還請謹言」、「什麼時候加入國民黨？」等。

蔡壁如昨日在臉書發文表示，今天是情人節，也是農曆新年假期的最後一天，把握難得好天氣，趁著春光，繼續四處走春行程。品美食、觀美景，探望許久不見的老朋友，實在是非常開心、舒心的事，「我有很多朋友，朋友是越陳越香，無需多言，見到面知道你好，就覺得開心，情人節是有情人過的節，願你我有情有義、山高水長，祝福大家情人節快樂！」

對於該則貼文，有民眾黨支持者在下方留言開嗆「怎麼沒有和你們家主席合體發紅包？」、「什麼時候加入中國國民黨？」、「就一句話，還請謹言」，但也有網友替蔡壁如抱不平說，「加油！一直沒有忘記對於自己從政的初衷，以及對台中海綫的長駐深耕，有人情味又重感情的海綫市民不會忘記您！」、「蔡壁如是有情有義的人，值得結交與信任，越陳越香，加油」、「蔡壁如只要一發文，就有正牌與假冒網軍來酸，真是可笑！人家是去做事又不是白幹，鬧什麽？」