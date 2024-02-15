三黨沒全贏也沒全輸　陳建仁：團結合一國家才能向前走

▲行政院長陳建仁主持行政院新春團拜。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2月15日大年初六開工日，行政院特別在行政院會前舉行新春團拜。院長陳建仁致詞時說，今年1月份選舉已經通過，國際間評論是「民主國家很難看到的和諧選舉」，三個政黨沒有一個全贏、也沒有一個全輸，「台灣確實不管朝野都一定要團結合一」，當能夠團結在一起，國家才能穩健向前走，能夠更溫暖、更強韌，這就是我們需要的。

陳建仁說，今天看到大家精神抖擻、都很開心，這就是風調雨順國泰民安的好徵兆。他也分享，最近在聖家堂有春節的彌撒，他太太問今年的祈禱是什麼？他說，當然是要自我檢討，在過去一年做錯很多事情，請天主原諒，「然後更重要的是希望我的同仁能多擔待，當然也希望國人能多擔待我個人做得不好的地方」。

陳建仁笑說，但是他也祈求，希望地球永續、世界和平，風調雨順國泰民安，社會安定經濟繁榮，還有兩岸和平全民健康，「太太聽了說，哇，你要求實在太多，天主一定會覺得壓力很大，我說不會，我很強的信心」。

陳建仁表示，今年還是會面臨很多國際挑戰，最近在年節期間也看了一些國際報導，不管是歐洲、中東、東亞甚至南海地區，都會面臨很多區域經濟的挑戰，「對我們國家來講就是，不管在哪一方面都要全力以赴」。

陳建仁提到，幸好，今年1月份選舉已經通過，他所看到的國際評論，確實是一個民主國家很難看到的和諧選舉，成果也是讓全民大家都能接受，「看到大家選完後，三個政黨沒有一個政黨全贏、也沒有一個全輸，我也跟我太太分享，上天的旨意告訴我們，台灣確實不管朝野都一定要團結合一」，當能夠團結在一起，國家才能穩健向前走，能夠更溫暖、更強韌，這就是我們需要的。