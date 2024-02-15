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女大生「處女名單」瘋傳！哈薩克大學個資外洩　近200人受害

▲▼位於該國最大城市阿拉木圖（Almaty）的法拉比哈薩克國立大學（Al-Farabi Kazakhstan National University）。（圖／翻攝Google Maps）

▲法拉比哈薩克國立大學發生女學生個資外洩事件。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

哈薩克發生離譜事件，一間頂尖大學的醫療中心個資外洩，導致近200名女學生的醫療資訊被公開流傳，包括姓名、年紀、電話號碼、是否還是處女等等，在該國引起猛烈譴責。

每日郵報報導，位於該國最大城市阿拉木圖（Almaty）的法拉比哈薩克國立大學（Al-Farabi Kazakhstan National University）發生個資外洩，女學生在醫療中心接受婦科檢查後，檢驗結果竟被公布在校內社群媒體上，全校師生都能查看。

據悉，受害者約190人，年紀介於17至21歲。目前尚不清楚，醫師為什麼要調查女學生的童貞狀態，也不確定該檢查是否為強制性的。但有說法指出，大學原本試圖擬定一份尚未接受螢光透視檢查的名單，卻因為失誤導致資料外洩。

女學生們對此事件感到憤怒，許多人痛批，「在哈薩克，根本沒有個人空間跟隱私的觀念」、「我們的個資被貼在每一根路燈的柱子上。」

科學與高等教育部部長努爾別克（Sayasat Nurbek）表示，他已經親自介入處理這個違規行為，「個人資料的轉移、尤其是醫療資料，是一種侵犯行為……根據我們的現行法律，負責人將面臨懲罰。」大學則指控醫療中心疏忽釀禍，已經終止合作契約，同時展開內部調查。

 
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