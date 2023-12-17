嬌妻新婚夜「沒流血」！夫怒衝急診室逼驗處女　醫一看：你不夠長

▲一名丈夫因新婚妻子行房後沒有出血，而要求醫師判定妻子是不是處女。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一位丈夫因為懷疑妻子不是處女，竟帶妻子到醫院，要求醫師檢查妻子是否為處女，豈料卻被醫師反將一軍，聲稱妻子沒有出血可能是因為他「不夠長」。

據《中國報》報導，醫院一名護理師最近在網上爆料，自己最近在急診室目睹了令人傻眼的一幕，原來是一名丈夫氣憤地帶著妻子來到醫院，氣勢洶洶地要求醫師檢查妻子是否還是處女。

護理師形容，聽到丈夫的無理要求後，自己與醫師都面面相覷，對時代已如此進步的現在仍存在陳舊觀念感到傻眼，而妻子則安靜無奈地坐在一旁，任由丈夫大聲喊叫。

▲醫師檢查後反將丈夫一軍，稱妻子未出血可能是因為丈夫「不夠長」。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

面對丈夫的要求，醫師試圖冷靜地解釋醫院沒有提供檢查處女的服務，但丈夫卻不為所動，堅持要求醫師幫他確認妻子是不是處女。於是，醫師便向丈夫了解狀況，得知2人是才新婚一個月的夫妻，不過由於行房多次仍不見血，因此才讓丈夫懷疑妻子不是處女。

在丈夫的堅持下，醫師開始為妻子進行檢查，發現妻子的陰道正常、健康、沒有發炎或紅腫的症狀，也確實沒有出血。隨後，醫師專業地向丈夫解釋，女性是不是處女不能只將是否出血當作判定標準。

醫師說明，處女膜就像手指一樣，每個人都不同，可能會因激烈運動或其他原因破裂，但妻子沒有出血的原因也可能是因為「你不夠長」。

發文護理師表示，儘管丈夫在聽完醫師的解釋後可能仍不接受，但她卻覺得醫師超帥，「最後一句才是一發擊中啊！還好這位醫師是男性，否則這位丈夫可能更難以接受處女不見紅是正常的事實」。