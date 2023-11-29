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社會 社會焦點 保障人權

國人最新版個資被偷！一筆喊價500淪商品　恐怖外流內容曝光

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊29日宣布破獲販賣國人個資的資訊科技公司，逮捕從暗網購買台灣國民個資的37歲主嫌顏男，及實際上網接受民眾下訂販售特定個資的22歲張男，警方查出張男等人透過手機加密軟體telegram社群，以約17個泰達幣（USTD）約折合500新台幣售價，販售民眾的個人資料，其中包含姓名、生日、身分證字號、手機門號，工作單位和地址等，且經專案小組查核發現資料為真，從今年8月底先收網逮捕張男，之後10月底再逮捕幕後個資提供者顏男。

▲刑事局逮捕涉嫌販售個資的張、顏兩人，並循線追查資料庫來源。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉嫌販售個資的顏男，並循線追查資料庫來源。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：今年4月接獲檢舉，有歹徒利用telegram加密軟體兜售全台人民個資，犯嫌收費後，由顧客提供要查詢對象姓名，犯嫌再查詢全國同姓名者，並由居住地、年齡分析出客戶所要的特定個資，之後再把查詢對象個資，包含姓名、生日、身分證統一編號、電話、工作單位名稱、工作單位地址回傳給顧客。

▲刑事局逮捕涉嫌販售個資的張、顏兩人，並循線追查資料庫來源。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局逮捕涉嫌販售個資的張男，並循線追查資料庫來源。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查確認提供個資的張男身分、犯罪地點後，與台中市警局太平分局共組專案小組，8月底在中市東區大樓某套房查獲張嫌犯罪用的筆電，再循線查獲提供全國個人資料庫電子檔的藏鏡人顏男，顏男日常以開設資訊科技公司當作掩護，檢警懷疑該全國個資資料庫就是日前曾遭警檢查獲，國內土地房屋仲介買賣常用的「小白機」。

據指出，過往查獲過的「小白機」有兩種類型，一種是調查局航業處在2017年查獲的房仲業者，根據外洩的戶役政資料庫撰寫「客戶開發系統」，其資料庫外洩基礎是老舊的戶役政資料庫資料，但本次顏男所使用的資料庫包含個人的工作單位、地址，顯然資料庫來源與政府勞健保投保資料有關，對此警方將循線深入追查。

▲刑事局逮捕涉嫌販售個資的張、顏兩人，並循線追查資料庫來源。（圖／記者張君豪翻攝）

落網的顏男表示，他是透過暗網以200美金向駭客購買全台個資資料庫，張男則坦承目前約販售上百筆個資，獲利約5萬餘元，警方呼籲有心人士透過不法管道取得他人個資，除觸犯《個人資料保護法》外，若個資外流使當事人成為詐欺、暴力等犯罪被害人，也可能被認定為涉嫌重大犯罪的共犯。刑事局強調維護民眾個人資料安全的決心；民眾如發覺個資外洩之情事，請立即將相關證據蒐集後，向就近之警察機關報案，警方必會全力究辦以維民眾個資安全。

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