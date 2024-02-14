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開工日變天！明晚到周五北台灣轉濕涼　彰化以北留意10度低溫

▲▼氣象署表示，明晚到周五（16日）因鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨。（圖／氣象署提供）

▲氣象署表示，明晚到周五（16日）因鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

受輻射冷卻影響，今天（14日）清晨平地最低溫為新竹縣峨眉的7.2度。中央氣象署表示，今天到明天（15日）白天，各地大致是多雲到晴天氣為主，彰化以北明天清晨可能有10度以下低溫；明晚起到周五因鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨，東半部及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北台灣天氣也轉涼，其他地區早晚也較涼，早出晚歸民眾要注意。

今天是西洋情人節，也是農曆新年7天連假最後一天。氣象署預報員陳伊秀表示，今天各地大多是晴到多雲穩定天氣為主，只有花東及恆春半島有零星短暫雨，白天各地高溫普遍在24至27度，南部近山區高溫可達28至30度。明天是開工日，明天白天各地也大多是多雲到晴，僅東半部、北部山區及馬祖有局部短暫雨，各地高溫25至29度，但明天清晨仍有輻射冷卻效應，彰化以北地區可能要注意低溫。

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▲▼氣象署表示，明晚到周五（16日）因鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨。（圖／氣象署提供）

▲氣象署表示，明晚到周五（16日）因鋒面通過及東北季風增強，北台灣轉為濕涼。（圖／氣象署提供）

不過，陳伊秀指出，明晚起到周五因鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天高溫由前一天的26到27度，下滑到17、18度，中南部也剩下22至24度，各地低溫則變化不大；北部轉為有局部短暫雨，東半部及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

陳伊秀表示，周六（17日）東北季風減弱，但清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，白天起北台灣氣溫回升；各地大多是多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下周日（18日）到下周二（20日）各地維持多雲到晴天氣，僅花東與恆春半島有零星短暫雨，只是各地早晚較涼，西半部日夜溫差大，早出晚歸民眾要注意。

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氣象署東北季風鋒面輻射冷卻

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