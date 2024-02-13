8縣市低溫特報！今晚明晨「下探10度」

▲今晚至明晨還有10度低溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署10:38持續針對8縣市發布低溫特報，氣象署提醒，輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，今(13日)晚至明(14日)晨新北至彰化及南投局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

低溫特報

影響時間：14日晨至14日上午

＊黃色燈號(寒冷)：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣

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▲低溫特報。（圖／氣象署）

根據氣象署預報，今日大年初四，各地依舊是晴朗穩定的天氣，只有花東地區、恆春半島可能出現零星降雨；夜晚清晨輻射冷卻效應明顯，高雄以北局部地區有10度以下低溫，尤其竹苗及台南局部地區更有6度左右低溫發生的機率。白天各地高溫普遍在23到26度，南部近山區可以來到27、28度，日夜溫差大。

大年初五、初六(14日、15日)輻射冷卻影響，夜晚清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，周五(16日)東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天高溫由前一天的25到27度，降到18、19度，其他地區高溫也略為下降，各地低溫則沒有太大變化；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；沿海、離島的風浪也會增強。