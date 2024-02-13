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初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今天是大年初四，15縣市低溫特報，北部周五高溫降9度！中央氣象署觀測，初四清晨全台最低溫出現在苗栗縣通霄的6度。氣象粉專提醒，下一波較強的冷空氣，預計是下周後期，強度頗強，但先觀望囉。

►低溫特報：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署表示，今天各地依舊是晴朗穩定的天氣，只有花東地區、恆春半島可能出現零星降雨；清晨輻射冷卻效應明顯，高雄以北及花蓮局部地區有10度以下低溫，白天各地高溫普遍在23到26度，南部近山區可以來到27、28度，日夜溫差大。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，大年初五、初六輻射冷卻影響，夜晚清晨氣溫仍偏低，留意日夜溫差大，各地為晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星短暫雨；周五東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天高溫由前一天的25到24度，降到18、19度，其他地區高溫也略為下降，各地低溫則沒有太大變化，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預報，周六東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，白天北台灣氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周日、下周一各地早晚較涼，西半部日夜溫差大，環境風場為東南風至偏南風，各地為多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，春節假期還有2天，依然是非常晴朗穩定，但因輻射冷卻效應關係，各地平原空曠、內陸近山區清晨時段依然寒冷，白天陽光照射增溫，日夜高低溫差可達13度以上，早出晚歸的朋友務必適時添加衣物，千萬別感冒囉！下一波較強的冷空氣預計是下周後期，強度頗強，但先觀望囉。

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