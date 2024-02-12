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早晚「溫差10度以上」！入夜低溫剩個位數　開工後北東轉濕涼

▲▼今年入冬以來最強一波寒流來襲，西門町街頭遊民也裹上厚重棉被來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲夜晚清晨寒冷，白天回溫，日夜溫差可達10度。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

今天(12日)大年初三，清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，又有顯著的低溫，白天氣溫回升，高溫可達20度以上，但入夜後溫度大幅下降，今晚到明天清晨部分地區低溫可降到10度左右，新竹縣、苗栗縣甚至可能6度以下。穩定的天氣維持到開工，下一波變化時間點在周五，東北季風增強，北部轉為偏濕涼的天氣形態。

象署預報員葉致均表示，今天開始冷空氣就會明顯減弱，因此各地都會逐漸恢復成溫暖舒適的天氣，但夜晚清晨還是受到輻射冷卻影響氣溫偏低。今天在高雄以北、花蓮以及外島的金門、馬祖普遍都有10度以下低溫，今天最低溫出現在新竹的峨眉，只有3.3度，苗栗頭屋只有4度，南投中寮也只有6度，桃園、新竹以及雲林、台南部分地區也只有6到7度，輻射冷卻效應明顯。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今天清晨低溫統計。（圖／氣象署）

葉致均指出，今天晚上到明天清晨還是會有輻射冷卻作用，預估中部以北跟東北部的低溫落在9到13度，其他地區大約15、16度，外島的金門、馬祖也只有11度，特別提醒在台南以北及宜蘭、花蓮、金門的局部地區還是會有10度以下低溫發生的機會，甚至竹苗地區可能6度左右。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲入夜後仍有低溫。（圖／氣象署）

總歸未來一周的天氣，葉致均說明，基本上一直到周四(15日)以前天氣上都算相當穩定，只有在花東地區和恆春半島一帶可能會有些零星雨勢，而下一波天氣比較明顯變化，可能落在16日，有一股比較微弱的東北季風短暫增強，桃園以北和東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨，但很快到了17日之後東北季風就會減弱，到時候只剩下在東半部地區可能有短暫雨。

至於溫度變化，從今天開始整體明顯回升，各地都可以回升到20度以上，甚至在15日這一天高溫可以來到25度以上，南部有機會來到28至29度。不過，夜晚清晨溫度還是偏低，大致上低溫落在13至15度。16日東北季風增強，北部高溫從前一天的25度往下掉，剩不到20度，明顯轉涼。17日之後隨著東北季風很快減弱，各地的溫度又會開始逐漸回升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

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