　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天收假！「國道11地雷路段」曝　國5北上9點前出發避塞

▲▼ 國道一號彰化系統大塞車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲初五收假日以北返車潮為主 。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

生活中心／綜合報導

今(14日)大年初五，也是收假日，高公局預估有11個重點壅塞路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今日預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區民眾於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

▼2/14國道壅塞路段預測。（圖／高公局）

▲初五國道路況。（圖／高公局提供）

▲初五國道路況。（圖／高公局提供）

▲初五國道路況。（圖／高公局提供）

今日國道相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，行車時應繫妥安全帶、切勿超速、分心及酒醉駕駛，以及不依賴輔助駕駛系統、注意車前狀況、保持安全距離。

▲初五國道路況。（圖／高公局提供）

▲國道疏運管制措施。（圖／高公局提供）

ET快訊
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初五晨7.3℃！明開工變天轉雨　大降10度時間曝

「財神爺對我笑」外籍移工刮中100萬！　現場分紅每人1000元

今天收假！「國道11地雷路段」曝　國5北上9點前出發避塞

今年初五「大凶日」不宜開工！　命理師揭2原因建議改日子

石油大亨警告兒子：人太好就等著去地獄報到！

晚安小雞柬埔寨園區遭毆　館長點出5疑點：一定把對方拍下來

一票人不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

初五禁忌全解放！　吃「1食物」堵住小人嘴又旺整年

台灣一堆年輕人開雙B！他好奇問「經濟這麼好嗎」　達人吐原因

快訊／氣象署深夜8縣市低溫特報　今晚明晨恐「跌破10度」

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

把綠湖當草地朝媽奔去　薩摩耶「噗通」掉水裡...

初五晨7.3℃！明開工變天轉雨　大降10度時間曝

「財神爺對我笑」外籍移工刮中100萬！　現場分紅每人1000元

今天收假！「國道11地雷路段」曝　國5北上9點前出發避塞

今年初五「大凶日」不宜開工！　命理師揭2原因建議改日子

石油大亨警告兒子：人太好就等著去地獄報到！

晚安小雞柬埔寨園區遭毆　館長點出5疑點：一定把對方拍下來

一票人不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

初五禁忌全解放！　吃「1食物」堵住小人嘴又旺整年

台灣一堆年輕人開雙B！他好奇問「經濟這麼好嗎」　達人吐原因

快訊／氣象署深夜8縣市低溫特報　今晚明晨恐「跌破10度」

初五晨7.3℃！明開工變天轉雨　大降10度時間曝

高中木聯24強／兩代「綠色怪物」高苑強碰成德　東體扮「紅色閃電」

營養師曝讓你「越吃越美」4種食物！抗老美白還促排便、養頭髮

30秒把照片中的人物「喚出來」！　工研院搶攻LED Display市場

新春滑手機資安亮紅燈　掌握四不六要護隱私安全

「財神爺對我笑」外籍移工刮中100萬！　現場分紅每人1000元

今天收假！「國道11地雷路段」曝　國5北上9點前出發避塞

出遊不塞車！經濟部技術司推動創新科技　數位票券暢遊台灣

騎士趕上晚班突自撞貨車　摔車頭部變形「腦漿四溢」亡

今年初五「大凶日」不宜開工！　命理師揭2原因建議改日子

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

喜迎龍年　「3生肖」財運最旺

即／氣象署8縣市低溫特報　今晚明晨恐跌破10度

新／晚安小雞逃出來了！「遭電擊棒凌虐」脖子有勒痕

在柬台人揭「晚安小雞去的是爛尾樓」：盯他很久了

迎財神吃1食物可旺財運！5習俗禁忌一次看

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多熱門

相關新聞

準備收假！初五國道11地雷路段出爐　不想塞車一早就出發

準備收假！初五國道11地雷路段出爐　不想塞車一早就出發

春節假期進入尾聲，今天初四（2/13）從下午起，北返車潮進入高峰，根據交通部高公局統計，截至18時，國道交通量為96.8百萬車公里，預估今日交通量為133百萬車公里，仍在預期範圍。明天初五收假，高公局公布國道11處重點壅塞路段，提醒駕駛越早出發越好，以避開車潮。

國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

北返車潮高峰來了！恐塞到深夜　高公局：上午越早出發越好

北返車潮高峰來了！恐塞到深夜　高公局：上午越早出發越好

初四國道11地雷路段先閉！國5連塞16小時

初四國道11地雷路段先閉！國5連塞16小時

國5北向紫爆塞到凌晨！初四11地雷路段曝

國5北向紫爆塞到凌晨！初四11地雷路段曝

關鍵字：

高公局路況塞車春節疏運

讀者迴響

熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

「鄭運鵬帥兒」德德開IG了！　高清圖集曝光

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

喜迎龍年　「3生肖」財運最旺

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

即／氣象署8縣市低溫特報　今晚明晨恐跌破10度

即／大樂透下午「提前結束銷售」　台彩道歉了

新／晚安小雞逃出來了！「遭電擊棒凌虐」脖子有勒痕

晚安小雞柬埔寨遭打　網揪「關鍵鐵證」疑自導自演

騎士突自撞貨車　頭部變形腦漿四溢亡

新娘「和未婚夫舅」激戰被抓包　婚禮當場取消

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面