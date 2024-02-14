今天收假！「國道11地雷路段」曝　國5北上9點前出發避塞

▲初五收假日以北返車潮為主 。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

生活中心／綜合報導

今(14日)大年初五，也是收假日，高公局預估有11個重點壅塞路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今日預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

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高公局預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區民眾於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

▼2/14國道壅塞路段預測。（圖／高公局）

今日國道相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，行車時應繫妥安全帶、切勿超速、分心及酒醉駕駛，以及不依賴輔助駕駛系統、注意車前狀況、保持安全距離。

▲國道疏運管制措施。（圖／高公局提供）