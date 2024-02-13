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北返車潮高峰來了！恐塞到深夜　高公局：上午越早出發越好

▲國道5即時路況。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲高公局預估今天是北返車潮的高峰期。（圖／翻攝高公局即時路況）

記者楊惠琪／台北報導

今天是大年初四（2/13），明天是年假最後一天，高公局預估今日交通量為133百萬車公里，將是北返車潮的高峰期。高公局交通管理組科長張嘉宏指出，北返車潮預計從下午增多，北返車潮恐塞到今天深夜至明天凌晨，提醒用路人，越早出門越好，從南部北返民眾盡量中午前出發，中部地區則可中午過後再出發。

張嘉宏表示，昨天是北返與南下的高峰潮，今天凌晨0時至5時平均交通量為13百萬車公里，為年平均平日的3.3倍，主要塞車路段集中在國5宜蘭到坪林路段，以及國1北向新竹路段；預估今天從下午開始，國1、國3與國5北向路段，將開始出現大量北返車潮，也可能像初三一樣，一路塞到深夜或隔天凌晨。

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▼高公局預測2/13大年初四全台易塞車路段與時間。（圖／高公局）▲初四國道路況。（圖／高公局提供）▲初四國道路況。（圖／高公局提供）▲初四國道路況。（圖／高公局提供）

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為22百萬車公里，預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢。而從下午開始，國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢等路段也會開始出現大量車潮。

高公局指出，今日相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲初四國道路況。（圖／高公局提供）

▲高公局2/13大年初四路況預測及疏導措施。（圖／高公局）
 

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