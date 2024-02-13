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準備收假！初五國道11地雷路段出爐　不想塞車一早就出發

▲初五國道路況。（圖／高公局提供）

▲明天初五收假，高公局建議一早出發避開車潮。（圖／高公局提供）

記者楊惠琪／台北報導

春節假期進入尾聲，今天初四（2/13）從下午起，北返車潮進入高峰，根據交通部高公局統計，截至18時，國道交通量為96.8百萬車公里，預估今日交通量為133百萬車公里，仍在預期範圍。明天初五收假，高公局公布國道11處重點壅塞路段，提醒駕駛越早出發越好，以避開車潮。

根據國道1968即時路況顯示，從今天中午開始，國道5號北向宜蘭到坪林路段湧現大量車潮，車速不到20公里；國道1北向頭屋-頭份、新竹系統、台中中港系統，南部西螺服務區-北斗、民雄-大林、國道3北向南雲-竹山、九如-燕巢系統等路段，目前車流量也很大，車速不到40公里。

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高公局表示，明天初五是春節連續假期最後一天，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

▼高公局預測2/13大年初四全台易塞車路段與時間。（圖／高公局）▲初五國道路況。（圖／高公局提供）▲初五國道路況。（圖／高公局提供）▲初五國道路況。（圖／高公局提供）

高公局預估明日重點壅塞路段有，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局明日國道相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲初五國道路況。（圖／高公局提供）
▲高公局2/14大年初五路況預測及疏導措施。（圖／高公局）
 

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