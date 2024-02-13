國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

▲國3北向290.5公里發生2小客追撞事故，回堵約11公里。（圖／高公局提供）

記者楊惠琪／台北報導

春節假期倒數2天，今天大年初四（2/13），是國道北返車潮的高峰期，其中國道5號上午一早北上路段就湧現車流，宜蘭到頭城路段「紫爆」，車速不到20公里，目前車流仍多，高公局預估從下午起北返車潮湧現，國道將有11處地雷路段，恐一路塞到深夜甚至明天凌晨。另上午國道發生4起小客車追撞事故，其中1起最長回堵11公里，均影響整體車流甚鉅。

根據國道1968即時路況顯示，今天12時許，國道5號北向出現較大車流，宜蘭到頭城路段數度「紫爆」車速不到20公里，從頭城到坪林也車速緩慢，車速不到40公里，接著一路從坪林到南港，也是車多不好走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，截至上午12時，國道全線交通量為50.7萬車公里，預估今日交通量為133百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹；國1北向南屯至台中系統、永康至安定、楠梓至路竹；國3南向中和至樹林、鶯歌系統至大溪；國3北向大山至西濱、水上系統至竹崎；國5南向南港系統至石碇；國5北向宜蘭至坪林。

▼高公局預測2/13大年初四全台易塞車路段與時間。（圖／高公局）



高公局預判今下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10仁武-左營端等路段。建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國道上午也傳出多起事故，高公局指出，上午9時19分於國1北向257.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中線及內線車道，造成後方車流回堵7公里；9時24分於國3北向194.8公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里；10時26分國3北向290.5公里發生小客追撞事故，占用中線及內線車道，造成後方車流回堵11公里；10時38分於國3北向249公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里。

▲高公局2/13大年初四路況預測及疏導措施。（圖／高公局）