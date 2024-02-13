　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

▲國3北向290.5公里發生2小客追撞事故，回堵約11公里。（圖／高公局提供）

▲國3北向290.5公里發生2小客追撞事故，回堵約11公里。（圖／高公局提供）

記者楊惠琪／台北報導

春節假期倒數2天，今天大年初四（2/13），是國道北返車潮的高峰期，其中國道5號上午一早北上路段就湧現車流，宜蘭到頭城路段「紫爆」，車速不到20公里，目前車流仍多，高公局預估從下午起北返車潮湧現，國道將有11處地雷路段，恐一路塞到深夜甚至明天凌晨。另上午國道發生4起小客車追撞事故，其中1起最長回堵11公里，均影響整體車流甚鉅。

根據國道1968即時路況顯示，今天12時許，國道5號北向出現較大車流，宜蘭到頭城路段數度「紫爆」車速不到20公里，從頭城到坪林也車速緩慢，車速不到40公里，接著一路從坪林到南港，也是車多不好走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，截至上午12時，國道全線交通量為50.7萬車公里，預估今日交通量為133百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹；國1北向南屯至台中系統、永康至安定、楠梓至路竹；國3南向中和至樹林、鶯歌系統至大溪；國3北向大山至西濱、水上系統至竹崎；國5南向南港系統至石碇；國5北向宜蘭至坪林。

▼高公局預測2/13大年初四全台易塞車路段與時間。（圖／高公局）
▲初四國道路況。（圖／高公局提供）▲初四國道路況。（圖／高公局提供）▲初四國道路況。（圖／高公局提供）

高公局預判今下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10仁武-左營端等路段。建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國道上午也傳出多起事故，高公局指出，上午9時19分於國1北向257.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中線及內線車道，造成後方車流回堵7公里；9時24分於國3北向194.8公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里；10時26分國3北向290.5公里發生小客追撞事故，占用中線及內線車道，造成後方車流回堵11公里；10時38分於國3北向249公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里。

▲初四國道路況。（圖／高公局提供）

▲高公局2/13大年初四路況預測及疏導措施。（圖／高公局）

ET快訊
球賽比到一半「被閃電劈死」！　恐怖瞬間曝
獨／im.B主嫌想回家　老父怒：媽媽生你難產，早知別救了
泡麵土地公2女扯髮開打！　整群香客傻眼了
迎財神！「發財大砲」8800發財金從天降民眾搶翻
快訊／北港朝天宮國運籤出爐！
忘年會8妹高衩熱舞！長官祭1萬元要女護理師「明年著裝跳」
短今新年急就醫！　腫成豬頭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

秒飛日本！到「台版兼六園」賞落雨松　藏「免費」流量密碼

龍年拜年　5種對象「吉祥話」大公開

北港朝天宮甲辰年國運籤出爐　「福祿自有慶家門」求得中上籤

和「八點檔主角」一樣的症頭　建築工人急奔醫院

媲美醫學中心！聯新導入直線加速器設備　癌症醫療中心全新啟用

買16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡：退款不賣了

國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

他過年都不給爸媽紅包　被催錢狂翻白眼！一票力挺：別被孝順綁住

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

遭爆「欠包機費」富國島返台航班恐喊卡　年代旅遊：已取得機位

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

秒飛日本！到「台版兼六園」賞落雨松　藏「免費」流量密碼

龍年拜年　5種對象「吉祥話」大公開

北港朝天宮甲辰年國運籤出爐　「福祿自有慶家門」求得中上籤

和「八點檔主角」一樣的症頭　建築工人急奔醫院

媲美醫學中心！聯新導入直線加速器設備　癌症醫療中心全新啟用

買16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡：退款不賣了

國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

他過年都不給爸媽紅包　被催錢狂翻白眼！一票力挺：別被孝順綁住

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

遭爆「欠包機費」富國島返台航班恐喊卡　年代旅遊：已取得機位

秒飛日本！到「台版兼六園」賞落雨松　藏「免費」流量密碼

龍年拜年　5種對象「吉祥話」大公開

買房子注重機能還是大小？　兩派戰翻

41歲女山友墜百米深谷亡！inReach發送座標　空勤吊掛送她回家

白敬亭遭疑「春晚霸占C位」耍心機！粉絲PO澄清片…央視檢舉下架

彰化60年鬼樓改建完畢　華麗轉身獲「金質獎」特優

林襄罕PO「高顏值妹妹正面照」！林家基因超明顯 網驚：根本長一樣

球賽比到一半「被閃電劈死」！印尼球員倒地亡　猛炸橘色火球

為停車位「4輪v.s2輪」僵持互槓　影片P0網警方說話了

偷懶不幫愛犬穿雨衣一出門卻下雨　先知柴「怒瞪質問」：就跟你說

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

生活熱門新聞

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

更多熱門

相關新聞

北返車潮高峰來了！恐塞到深夜　高公局：上午越早出發越好

北返車潮高峰來了！恐塞到深夜　高公局：上午越早出發越好

今天是大年初四（2/13），明天是年假最後一天，高公局預估今日交通量為133百萬車公里，將是北返車潮的高峰期。高公局交通管理組科長張嘉宏指出，北返車潮預計從下午增多，北返車潮恐塞到今天深夜至明天凌晨，提醒用路人，越早出門越好，從南部北返民眾盡量中午前出發，中部地區則可中午過後再出發。

初四國道11地雷路段先閉！國5連塞16小時

初四國道11地雷路段先閉！國5連塞16小時

國5北向紫爆塞到凌晨！初四11地雷路段曝

國5北向紫爆塞到凌晨！初四11地雷路段曝

初四出遊潮！省道14處易塞車

初四出遊潮！省道14處易塞車

國道4起小客車事故回堵！初三下午13地雷路段曝

國道4起小客車事故回堵！初三下午13地雷路段曝

關鍵字：

國道初四路況高公局塞車北返收假

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

即／女山友雪霸獨攀摔谷亡　勇消救援也墜谷送醫

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

生母認了公園埋嬰屍　和小10歲男友都獲交保

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面