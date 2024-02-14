滿山粉紅泡泡　東勢林場春節賞櫻超浪漫

▲東勢林場櫻花大爆發。（圖／彰化縣農會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

隸屬彰化縣農會的東勢林場遊樂區，有有「中部陽明山」美譽，一年四季花海變幻萬千，也是春節外出最好去處，春天正逢櫻花大爆發，滿山都是奼紫嫣紅的山櫻花，相當明豔動人，還可欣賞到成群訪花的綠繡眼、畫眉、紅嘴黑鵯。園區在春節期間推出財神爺報喜、闖關遊戲、賞櫻知性導覽，總幹事張建豐邀請大小朋友一起上山走春，讓大家度過愉快的新春假期。

東勢林場遊樂區位於台中市東勢區，面積200餘公頃，隸屬彰化縣農會，海拔500-700公尺之間，四季景觀分明，三面環山，一邊臨水，擁有得天獨厚的地理形勢，場內有設備完善的渡假小木屋、兒童遊樂場、露營烤肉區、會議室、全臺第一條森林浴健康步道、農特產展售中心等，非常適合全家旅遊。

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彰化縣農會表示，目前東勢林場內的山櫻花已經陸續開放中，預計春節期間將是櫻花盛開、吐露芬芳的季節，有單瓣山櫻花、重瓣的八重櫻、粉紅富士櫻、吉野櫻等等，非常漂亮，真可謂落「櫻」繽紛啊，除了櫻花外，還有滿園純白的李花也陸續開放，在一片紅色系的櫻花中更顯得格外清新。

張建豐指出，在這繁花盛開的春天，東勢林場遊樂區推出「金龍報喜迎新春」櫻花季系列活動，有趣味闖關遊戲、賞櫻導覽解說、放竹筒炮祈福活動、財神爺來報喜、吹泡泡親子互動遊戲等等，陪伴大家在春節期間快樂過好年，歡迎大家來賞櫻花。

為了讓來場走春的遊客們都能有個新春好彩頭，東勢林場今年特別於春節期間（初一至初五）推出「好運龍總來」闖關遊戲，來與嘉賓歡渡新年，只要憑入場購票的發票即可免費參加闖關活動。