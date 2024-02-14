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新年不再走春？「斷親」話題登微博熱搜　陸學者：時代變遷

新年,過年,春節,農曆新年,圍爐,團圓飯,小年夜,除夕（示意圖／CFP）

▲大陸不少年輕人為躲避過年期間，被親戚追問各種問題，而選擇不回家過年。（示意圖／CFP）

文／中央社

農曆新年傳統上會與親友相聚互相祝賀，「斷親」話題在這次春節一度登上中國微博熱搜，討論不再走春的理由。學者認為，「斷親」是人口遷移、價值觀多元、生活壓力等時代變遷產物。

「斷親」近年成為中國社群熱門話題。中國媒體澎湃新聞13日報導指出，有學者將青年「斷親」歸結為懶於、疏於、不屑於同二代以內親戚互動和交往的一種現象，簡單來說，春節期間不拜訪親戚，不過這不是斷絕親戚關係的正式聲明。

報導提到，13日當天是農曆大年初四，「農村悄然出現以家庭為單位的斷親」話題登上微博熱搜，閱讀量破億。

有民眾在社群說，小時候去親戚家熱鬧一番；長大拜訪親戚反而是一種顧慮，「都在問我去年掙得怎麼樣啊，做的啥工作，找對象了沒，結婚了沒，有孩子了沒？」

為了躲避親友的催婚、催育，不少年輕人選擇獨自到其他地方旅遊，或者乾脆在工作地過年，親戚之間的往來也愈來愈少。

報導引述南京大學社會學院教授陳友華、南京大學社會學院博士研究生宗昊去年所刊登題為「『斷親』：概念、問題及思考」的論文，分析「斷親」現象。

文章指出，「斷親」發生在不同年齡層。年輕人同輩之間「斷親」，這是因為長大後心境變化、人生目標轉移、世界觀改變、生命歷程不同，及難有共同語言等。老人之間「斷親」，則因價值觀與社會地位等不同，很難聊在一起。

年輕人對老一輩的「斷親」，這是因為年輕一代在成長過程中與親戚互動本就很少，再加上受價值觀、社會保障制度、市場經濟等因素影響，自然對親戚表現淡漠。

文章認為，「斷親」是時代變遷及現代化的產物，例如城市化與人口遷移流動、價值觀多元、人情與金錢、減少社交成本、生活壓力與內捲（過度競爭）、數位化生存等，都令愈來愈多人選擇「斷親」。

不過，文章認為，雖然「斷親」在一定程度上削弱家庭功能、減少宗親互助；對個人而言則可減少無效的社交。

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