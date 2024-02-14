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春節連假不打烊　台南做工行善團春節啟動修繕

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，春節連假不打烊，在農曆年假最後一日 (2/14)，也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等五處進行弱勢家庭房屋修繕會勘，持續打造「有情有疼心ㄟ厝」，實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政願景。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市做工行善團於農曆年前已修繕完成251戶（黃偉哲市長任內170戶），足跡遍滿37個行政區，而官田區二手家具倉庫平日整修的家具，則已贈送給96戶，計486件家具給弱勢家庭使用。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近日做工行善團接獲5件通報案，每個案例都充滿了家庭的困境和需要：居住在南區的蘇阿嬤，廚房天花板等處破損不堪，洗澡、生活作息都非常不便，雖有收養一對兒女，但是家境狀況經濟拮据，極需協助房屋修繕；佳里區陳先生擔任守衛工作，母親於醫院照護中心養護已2年多，每月需支付3萬多元費用，為了母親的照護費用致三餐不濟，住家屋頂漏水，門亦損壞嚴重。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆區黃阿嬤與丈夫同住，兒子於嘉南療養院安置，房屋漏水嚴重，每逢下雨天就得拿水桶接水；後壁區獨居黃阿嬤，丈夫早逝、兒女皆因病往生(癌症、新冠肺炎)，所居住房間有漏水問題；柳營區連姓老翁，房屋屋頂為竹管屋，久年未修，中間已嚴重下陷，恐有塌陷之危，沒錢可修復。為評估每案房屋可協助狀況，農曆年假尚未結束，勞工局做工行善團志工即開始進行會勘、商討修繕施工內容，期望讓這些弱勢家庭早日獲得宜居環境，南方講堂王美霞老師也參與修繕會勘記實，大台南總工會陳美靜副理事長、麻豆區鍾慧琴里長亦參與關懷。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，在農曆年假最後一日也是西洋情人節，前往南區、佳里區、麻豆區、後壁區、柳營區等5處進行弱勢家庭房屋修繕會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，做工行善團隊與黃偉哲市長都懷有「疼心」，即便是年節假期仍心想要盡快集結修繕志工的力量，盡快協助弱勢家庭改善居住環境，真的特別感謝修繕志工的熱心付出，讓今年的西洋情人節開啟「有情有疼心ㄟ厝」序幕，特別具有深遠意義。

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