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留美女碩士與男友「鐵槌爆頭弒父」棄屍山溝　法官裁定3度延押

▲▼台中一名擁有碩士學歷的江姓女子，疑似因不滿父親阻止和男友交往與拒絕支助出國進修費用，憤而和男友殺父。（圖／翻攝自臉書）

▲女碩士不滿爸爸拒資助留學費用，夥同男友鐵槌爆頭弒父，法官裁定3度延押。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名34歲江姓女子不滿父親不再資助留學費用，2021年夥同張姓男友拿鐵槌將爸爸敲死，事後把屍體載到太平區山溝棄屍。台中地院一審判處江女、張男均無期徒刑、褫奪公權終身，全案目前上訴二審審理中，由於2人近日羈押期將滿，法官裁定2人第3次延長羈押，自13日起再繼續羈押2個月。

根據一審判決書指出，江女2014年為了跟張男一起到美國留學，請求江父協助申請貸款及資助留學費用。江父雖然在學校擔任保全收入有限，依然答應並省吃儉用供女兒出國，直到2016年經濟情況實在撐不住，加上女兒已拿到美國碩士學位，決定不再提供女兒攻讀博士的留學費用，

由於江父不再提供生活資金，江女與張男在美國的生活日漸困難，最終只好放棄繼續攻讀博士返回台灣，2人回國後曾多次找江父與江母理論，但幾乎都被拒之門外，江父甚至報警趕人，從此2人就對江父感到憤恨難平，遂開始謀議殺死江父之事。

江女與張男2人2021年12月26日深夜前往台中市大里區江父工作的小學找江父談判，遭江父當面指責2人不該深夜闖入學校，結果激起了2人的殺意，江女動手抓住父親的手臂，張男則拿出預藏的鐵槌連續重擊江父頭部，導致江父顱骨、頸椎骨折及腦內出血，當場死亡。

▲▼台中碩士女夥同男友弒父運屍畫面曝。（圖／民眾提供）

▲兩人把江父的遺體載到太平區山溝棄屍。（圖／民眾提供）

江女與張男殺人後，先在小學的事發地點完成滅證，接著由張男騎車載運遺體，江女騎著另一輛機車跟隨的方式，一起將遺體載到附近的太平區山溝棄屍。事件直到江家二女兒遲遲等不到爸爸回家，驚覺事態不對報警協尋父親，才讓整起事件曝光。

一審法官認為，江、張2人因為死者不願提供資金，造成2人在美國就學困難，就因此謀劃並殺害死者，不但手段極為兇殘，且逆倫弒父惡性重大，審酌後依共同殺直系血親尊親屬、共同遺棄直系血親尊親屬屍體等罪，皆判處兩人無期徒刑、褫奪公權終身。

事件已上訴二審，由台中高分院審理中，江女與張男目前則被持續關押在台中看守所，由於羈押期將滿，法官近日開庭審議2人是否延押。法官認為，江張2人涉犯的罪名惡性重大，為了保證未來審理與執行程序得順利進行，審酌後認定仍有羈押2人之必要，裁定2人第3次延長羈押，自13日起再羈押2個月。

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