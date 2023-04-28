留美女碩士下令男友榔頭弒父　機車運屍「磨到見骨」2人竟逃過死刑

▲江姓女子不滿父親阻止和男友交往與拒絕資助出國進修費用，憤而和男友殺父，一審遭判無期徒刑。（圖／翻攝自臉書）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中在2021年驚傳一起殺父棄屍命案，江姓男子遭32歲留美碩士大女兒聯手張姓男友殘忍殺死，兩人持榔頭將其殺害後，還把遺體卡掛在機車前座，載往山區棄屍。台中地方法院一審宣判，江女依殺直系血親尊親屬罪，判無期徒刑、褫奪公權終身；男友張男殺人罪，判無期徒刑，褫奪公權終身。

法院判決，江女殺直系血親尊親屬罪，判無期徒刑，褫奪公權終身；遺棄直系血親尊親屬屍體罪，判1年2月，2罪應執行無期徒刑，褫奪公權終身。張男犯殺人罪，判無期徒刑，褫奪公權終身；另遺棄屍體罪，判1年，2罪應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

▲江女男友運屍畫面，當時都被監視器拍下。（圖／民眾提供）



在美國攻讀碩士學歷的江姓女子，因不滿擔任學校警衛的父親阻止其和男友交往，對此懷恨在心。江女自返台後就沒工作，在家過著啃老的生活，其同樣也是碩士畢業的張姓男友，也同樣沒有工作，在家啃老，而江女只要缺錢花用，就會和父親要錢，熟知江女返台後不但沒有找到工作，反而還成為江家人的噩夢。

▲江女是靜宜大學學霸、與張姓男友交往10年，一起赴美攻讀碩士，還想拿綠卡留在美國。（圖／翻攝臉書）



2021年12月江女和男友到父親擔任警衛的學校談判，雙方一言不和，張男竟直接持榔頭將江父打死，2人事後還一起將父親的遺體靠在車頭，載往山區棄屍。檢警發現，江父頭顱被打破、頸椎也被打斷，慘死女兒手中，2人甚至為了滅證，拿塑膠袋套江父頭，用束帶綁著雙腳搬上機車前踏板由張男載運，江女另騎輛機車跟在後頭，江父右腳因垂下遭拖行被磨到見骨，最後丟在太平區郊區棄屍，直到江家二女兒察覺事態不對，報警協尋父親，才讓整起事件曝光。

據悉，江女人在美國時住在郊區，每天都凌晨4點起床搭火車進市區上課，拿到美國碩士學位之後，還想攻讀博士，甚至想拿綠卡留在美國，但因父親拒絕繼續資助留學費用，迫使其與男友必須中斷學業返台，竟因此埋下日後殺機。

當時事件傳出，江女閨蜜聽聞相當訝異，也透露江女是乖乖女、個性內向，求學時期成績就相當優異，在靜宜大學念完大學、碩士，就讀財經、企管相關科系應屆畢業，之後出國，但反觀張男不愛讀書、喜歡說幹話，重考了幾年才考上靜宜研究所，再與江女相識，兩人交往約10年。