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碩士妹隱藏身分是「黑幫老大」！兇殘率領幫眾崛起　暗黑經歷起底

▲▼斯文女碩士竟是黑幫老大。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲楊春燕被判刑25年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽合肥一名黑幫女老大2019年被判刑25年，她長期實施套路詐騙，不僅榨取被害人錢財，甚至綁架小孩、讓孕婦流落街頭，手段相當兇殘，禍害了40個家庭。被抓的時候，她還在讀碩士班，當時正在寫畢業論文。網友看後大震驚，「表面是文靜的女碩士，拐賣詐騙是她的隱藏身分。」

據陸媒報導，2019年，安徽合肥市瑤海區人民法院公開開庭審理了楊春燕等15名被告人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、偽造國家機關證件罪、危險駕駛罪等六項罪名一案，為首的女子楊春燕一審獲刑25年，同案的其他14名被告分獲2年7個月至25年不等的有期徒刑。

根據公開報導，楊春燕於1991年出生，案發時還是合肥某高校的在讀碩士生。大學畢業後前往上海，從事的是放貸工作，在此期間，她結識了該組織的另外兩名頭目沈全桃、張雲磊。

2016年初，楊春燕在合肥註冊成立安徽韜輝金融資訊服務有限公司，利用公司名義，從事非法放貸、討債活動，實施搶劫、綁架、詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動。作為公司負責人，楊春燕對公司有絕對的控制力，是該團夥的組織者和領導者。

據統計，該組織詐騙共計218.65萬元（人民幣，下同），敲詐勒索90.12萬元。辦案警員透露，「查明的受害人就有40多人，每名受害人的錢財都被榨乾才被他們放過。」

警員表示，案發時楊春燕還是合肥一所高校的在讀碩士生，擬為自己打造「知識份子」的人設。而在實施犯罪行為時，又暴露出心腸兇狠、手段毒辣真面目。他指出，楊春燕是一個典型的「雙面人」，「討債時，她有時候也親自出馬，受害人被控制後，她上前打耳光，還錄下影片發給其他受害人看，達到威脅的目的。」

▲▼斯文女碩士竟是黑幫老大。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲斯文女碩士竟是黑幫老大。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據悉，在實施詐騙過程中，該團夥使用雙倍借條、過虛假流水、肆意認定違約、虛假訴訟等手段，在非法討債中使用綁架被害人未成年小孩、毆打、恐嚇等手段逼債，逼迫受害人有家不敢回，流離失所。並採取組織多人多次上門騷擾、脅迫被害人的未成年子女、堵鎖眼、破壞門窗、噴字、擺放花圈、在被害人家門口撒尿、強行闖入室內辱罵、威脅等方式滋擾、鬧事、恐嚇被害人。

為了實現對組織的控制，楊春燕還對內實施嚴密管控，制定績效考核管理制度，對成員打卡考勤，對外有明確的職責分工。在攫取非法的高額經濟利益後，楊春燕又制定了「財務管理」制度，非法所得部分用於為組織成員發工資報酬、獎勵提成以及組織成員聚餐、旅遊等，部分用於購買油漆等實施軟暴力討債活動的開支。

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