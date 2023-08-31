爸不給生活費！女碩士聯手男友殺了他　判無期還要賠家人692萬

▲江姓留美女碩士聯手張姓男友將親生父親殺害棄屍，民事判2人應給付江母、弟弟、妹妹共692萬元。（圖／資料照／翻攝自臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市江姓女碩士聯手張姓男友將親生父親殺害棄屍，江女母親、妹妹痛心疾首，請求法官判處死刑，1審以尚有「社會化可能」，將江女、張男依殺人罪判無期徒刑；江的母親、弟弟、妹妹提出民事告訴求償1342萬元，法院判江、張應給付共692萬元，全案還可上訴。

一審判決指出，江女及張男於2014年間一同去美國留學時，請求江父協助申請貸款及資助金錢，江父答應請求，但資金一直提供至2016年，江父就不再提供金錢，江女與張男在美國的生活與就學發生困難，自此2人心生不滿。

2020年11月間江、張返國，多次欲找江父及江母理論，但都遭其拒之門外，甚至報警處理，因此2人便對江父感到憤恨難平，遂開始謀議殺害江父之事；隔年12月26日晚間11時許，江、張共乘一部機車前往台中市大里區、由江父擔任警衛的一間小學。

27日凌晨12時許，他們進入校園，在中庭處遇到江父，而江父看見他們，因半夜闖入校園，遂當面指責2人，卻激起女兒及張男的殺意，由江女抓住父親的手臂，張男則手持鐵鎚連續重擊江父的頭部3、4下，江父因此倒地不起，又因顱骨、頸椎骨折、腦內出血等嚴重傷害，當場慘亡。

2人於國小現場完成滅證，把江父抬上其機車，由張男騎乘該部機車載運遺體，江女則騎2人來時路的機車跟隨在後，同日凌晨3時許，一同將遺體載至太平山區棄屍，棄置於一處山溝。

法官審酌，江、張2人於警詢、偵查、審理時對犯行均坦承不諱，根據證述、監視器畫面、相驗報告書等證物，勘認與被告自白與事實相符。法官認為，2人因死者不繼續提供資金，造成在美國生活與就學發生困難，竟因此謀劃殺害死者之事，造成死者當場死亡，手段極為兇殘，且逆倫弒父，惡性重大。

法官認為，審理期間，江母及其他家屬均表示希望2人判處死刑，自應加以嚴懲；但考量2人無任何前科，且犯後坦承犯行，加上鑑定後認江女有「中高度」之矯治可能性及「高度」之再社會化可能性，而張男則是有「高度」之矯治可能性及「高度」之再社會化可能性，堪認尚非全無復歸社會更生可能性，因此量處無期徒刑、褫奪公權終身。

另一方面，江的母親、弟弟、妹妹向2人提刑事附帶民事損害賠償，除喪葬費42萬元，另各求償精神撫慰金500萬元、400萬元、400萬元，共1342萬元；民事庭審酌各自學歷、職業、收入及侵害程度，判2人應賠償三人各250萬元、200萬元、242萬元。