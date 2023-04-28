留美碩士女聯手男友弒父！母痛心求死刑　「可教化」成逃死關鍵

▲江姓女子不滿父親阻止和男友交往與拒絕資助出國進修費用，憤而和男友殺父，一審遭判無期徒刑。（圖／翻攝自臉書）



記者白珈陽／台中報導

台中市江姓女子聯手張姓男友將親生父親殺害棄屍案，合議庭認為2人手段殘忍，江女不思生父養育之恩，逆倫弒父，且迄今仍未與被害家屬達成和解，犯後態度不佳；但考量2人沒有任何前科，犯後也坦承犯行，協助釐清真相，28日一審將江女依殺害直系血親罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，張男依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，2人躲過死刑。

法官審酌，江、張2人於警詢、偵查、審理時對犯行均坦承不諱，根據證述、監視器畫面、相驗報告書等證物，勘認與被告自白與事實相符。法官認為，2人因死者不繼續提供資金，造成在美國生活與就學發生困難，竟因此謀劃殺害死者之事，造成死者當場死亡，手段極為兇殘，且逆倫弒父，惡性重大。

法官認為，審理期間，江母及其他家屬均表示希望2人判處死刑，自應加以嚴懲；惟考量2人無任何前科，且犯後坦承犯行，加上鑑定後認江女有「中高度」之矯治可能性及「高度」之再社會化可能性，而張男則是有「高度」之矯治可能性及「高度」之再社會化可能性，堪認尚非全無復歸社會更生可能性，因此量處無期徒刑、褫奪公權終身。

判決指出，江女及張男於2014年間一同去美國留學時，請求江父協助申請貸款及資助金錢，江父答應請求，但資金一直提供至2016年，江父就未再持續提供金錢，江女與張男在美國的生活與就學發生困難，自此2人心生怨懟。

2020年11月間江、張返國，多次欲找江父及江母理論，但都遭其拒之門外，甚至報警處理，因此2人便對江父感到憤恨難平，遂開始謀議殺害江父之事，陸續購買膠袋、美工刀、白繩、花剪、水果刀、白色手套、鐵鎚、剪刀、白色束帶等物。

隔年12月26日晚間11時許，江、張將上述犯案工具裝進隨身背包，2人共乘一部機車前往台中市大里區、由江父擔任警衛的一間小學，欲找江父理論。

2人到了學校後，先在附近埋伏，至翌日凌晨12時許，他們進入校園，在中庭處遇到江父，而江父看見他們，因半夜闖入校園，遂當面指責2人，未料激起女兒及張男的殺意，由江女抓住父親的手臂，張男則手持鐵鎚連續重擊江父的頭部3、4下，江父因此倒地不起，又因顱骨、頸椎骨折、腦內出血等嚴重傷害，當場慘亡。

聯手殺害江父之後，江、張為了避免犯行曝光，到附近便利商店購買塑膠袋，再返回國小以塑膠袋、安全帽套住江父頭部，防止江父的血流到地板，隨後前往江父住處，查看是否有異狀或是已報警，接著返回國小，用水清洗沾有血跡的地板。

2人於國小現場完成滅證，把江父抬上其機車，由張男騎乘該部機車載運遺體，江女則騎2人來時路的機車跟隨在後，同日凌晨3時許，一同將遺體載至太平山區棄屍，棄置於一處山溝，再從江父的機車內取出防塵布，覆蓋在遺體之上，又將石頭、雜草堆放在防塵布上，以防止遺體遭人發現。