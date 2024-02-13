晚安小雞直奔飯店！　全身發抖看遠方：我怕他們追過來

記者邱晟軒／綜合報導

直播主「晚安小雞」夜闖柬埔寨詐騙園區「凱博園區」直播，疑似慘遭突襲，被打到倒地不起，一度驚傳下落不明。「晚安小雞」今（13）日下午再度現身開直播，滿身是傷的他，不僅頭髮遭剃，連衣服都被撕破，他在直播中透露已暫時脫困逃出，不過仍擔心被抓回去，要趕緊返回飯店，顫抖直言「我怕他們追過來」。

▲「晚安小雞」現身開直播，滿身是傷頭髮遭剃衣服破了。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

晚安小雞今天下午3時28分左右突然開啟直播，總時長約19分鐘。疑似被毆打的他，衣服全被撕破，臉上手臂都有多處挫傷，還被剃去大片頭髮，模樣相當悽慘。

▲晚安小雞被剃頭遭毆打，直播中哀求回台灣。（圖／翻攝晚安小雞臉書）

晚安小雞在直播中聲稱，行動受到控制，更遭受電擊棒的凌虐，身上3、4千美金（約12萬台幣）現金也被拿走，直到建築物內裡面有數名持槍的人對他說了聲「Leave」，他就跑了5、6公里，不知該何去何從，痛苦坦言「我想回台灣，我想回家，我不敢再來柬埔寨了！」

直播尾聲，晚安小雞蹲坐在路邊，倚靠著牆壁，不斷望向遠方，並用微弱顫抖的聲音說道「我怕他們追過來，我先去躲」，聲稱自己要趕快回到飯店。

晚安小雞在直播中也坦言，「我開這個直播，讓大家知道都是我自己的問題，我自作自受，我不怪誰我怪自己，總是拿自己的生命在玩命，這都是我的錯，我要先回飯店、我先回飯店，先這樣，我要先想辦法回去」，講完直播又再度中斷。

針對晚安小雞疑似受困柬埔寨狀況，刑事局國際刑警科表示，目前未接到「晚安小雞」家屬聯繫警方求助，經縱向聯繫、外交部也未接獲急難救助請求，刑事局持續與外交部及駐外單位保持聯繫，但目前警方和外交部均未接獲家屬求援請求。