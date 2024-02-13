快訊／晚安小雞「左胸T恤」露餡！疑剪刀所為　柬國警方出手調查



▲直播主晚安小雞自稱在柬埔寨詐騙園區遭持槍歹徒凌虐洗劫，但衣服上的破口明顯用剪刀所為，非遭毆過程扯破。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

記者張君豪／台北報導

「晚安小雞」昨晚自稱夜闖柬埔寨努希努哈克市詐騙園區遭突襲，事後再度直播遭到持槍歹徒電擊、毆打並洗劫身上3-4千美金，如果所言屬實將是一起震驚全國的台灣民眾在柬埔寨遭持槍歹徒洗劫重案，但晚安小雞事後直播疑點甚多，包含他身上所穿T恤疑似遭歹徒圍毆中扯破的破口，「切口銳利看起來是剪刀剪開的」，疑點甚多有待當事人說明。

失蹤的直播主「晚安小雞」13日下午3時許再度開直播並展現自己遭持槍圍毆、電擊全身傷痕累累，但有眼尖網友發現，晚安小雞身穿深藍色T恤，左胸口有一道長約20公分的開口，疑似遭控制凌虐過程遭毆打扯破衣服。

但眼尖網友發現，該衣服破口破裂處平整、疑似遭利器切割開，加上左胸破裂處上緣有一處尖端「擺明就是拿剪刀剪開衣服的痕跡」、「剪刀剪開衣服布料，常見把衣服對摺後剪開、若不仔細剪就很容易留下這種特有的尖端」。

加上如果突然遭到毆打，通常衣服被扯破處往往是最脆弱的領口、或者胸部到肩膀的縫線處，要憑人力直接在T恤胸口拉開一道切口平整得裂縫「真的不大可能」，刑事局晚間則正式透過國際刑警科向柬埔寨警方查證，柬國警察部門證實該國警方有知悉此事，該強盜事件正由該國警方進行調查中。

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