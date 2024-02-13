快訊／晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

▲「晚安小雞」現身開直播，滿身是傷頭髮遭剃衣服破了。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

記者邱晟軒／綜合報導

直播主「晚安小雞」夜闖柬埔寨詐騙園區「凱博園區」直播，疑似慘遭突襲，被打到倒地不起，一度驚傳下落不明。不過就在稍早前，「晚安小雞」現身開直播，滿身是傷的他，不僅頭髮遭剃連衣服都破了。對此，網紅四叉貓劉宇表示，根據直播畫面比對街景地圖，發現晚安小雞的所在位置，「旁邊是一整排的海灘渡假飯店，感覺是個蠻安全的地方」。

晚安小雞今（13）日下午3時28分左右，突然開啟直播，直播畫面可見，疑似被毆打的他，衣服全被撕爛，臉上手臂都有多處挫傷，還被剃去大片頭髮，狀況相當悽慘。晚安小雞在最新直播中描述自己整晚行動都受控制，被多名持槍男子壓制，更遭受電擊棒的凌虐，身上3、4千美金（約12萬台幣）現金也被盜。

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▲晚安小雞位置找到了！劉宇秀街景圖「旁邊一整排渡假飯店」 。（圖／翻攝劉宇臉書）

根據「晚安小雞」下午的最新直播畫面，四叉貓劉宇在臉書上發文表示，「大家別擔心！我已經掌握到晚安小雞的位置了。」四叉貓劉宇指出，根據直播畫面，他比對了街景地圖後發現，「晚安小雞」人就在大馬路旁邊開直播，旁邊是一整排的海灘渡假飯店，感覺是個蠻安全的地方。

記者實際查看Google Map，四叉貓劉宇公布的地點位於柬埔寨西哈努克港的奧特斯海灘（Otres Beach）附近，該地區是當地著名海灘度假勝地。從地圖可見，Le Otres Beach Boutique、Sea Breeze Resort、Sahaa Beach Resort等星級飯店、渡假旅館皆在附近。