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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現任內閣平均在任37.5個月　主計長朱澤民唯一8年老臣

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年農曆春節假期接近尾聲，也帶表執政8年的蔡政府將迎來最終章。盤點總統蔡英文帶領的執政團隊，共歷任4位行政院長，現任為前副總統陳建仁，預期也將是蔡任內最後的閣揆。以到2024年1月底為止來計算，現任部會首長平均在任37.5個月；任期最長的是主計長朱澤民，是唯一自2016年蔡政府上台至今都在原職位者，接著是2018梯的外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥、勞動部長許銘春等人，而在任最短者則是2023年9月代理農業部長的陳駿季。

蔡英文政府共歷任4位行政院長，首任閣揆為林全，任期為2016年5月20日到2017年9月8日；第二任為副總統賴清德，任期為2017年9月8日到2019年1月14日；第三位為蘇貞昌，同時也是民選以來在任時間最長的閣揆，任期為2019年1月14日到2023年1月31日；第四任為陳建仁，任期自2023年1月31日開始，預計將持續到5月20日蔡政府結束。

以到2024年1月底為止來計算，現任14部會、2處共16個首長，平均在任時間37.5個月。其中，在任時間最長者為主計長朱澤民，是唯一自2016年蔡政府上台至今都在原職位者，接著是2018年上任的外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥、勞動部長許銘春，再來是2019年回任教育部長的潘文忠。而最短者則是2023年9月代理農業部長的陳駿季。

政務委員部份，林萬億、張景森2人為2016年5月就獲聘，鄧振中則是稍晚於同年8月獲聘，羅秉成在2017年9月、吳澤成在2017年11月獲聘，龔明鑫則是在2019年1月獲聘，吳政忠在2022年7月獲聘，張子敬在2023年8月獲聘。

▲行政院主計總處主計長朱澤民疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院主計總處主計長朱澤民。（圖／記者林敬旻攝）

現任內閣首長：
內政部：林右昌（2023年1月～，陳內閣上任，12個月）
外交部：吳釗燮（2018年2月～，賴內閣上任，71個月）
國防部：邱國正（2021年2月～，蘇內閣上任，35個月）
財政部：莊翠雲（2023年1月～，陳內閣上任，12個月）
教育部：潘文忠（2019年1月～，蘇內閣上任，83個月）
法務部：蔡清祥（2018年7月～，賴內閣上任，67個月）
經濟部：王美花（2020年6月～，蘇內閣上任，43個月）
交通部：王國材（2021年4月～，蘇內閣上任，37個月）
勞動部：許銘春（2018年2月～，賴內閣上任，71個月）
衛生福利部：薛瑞元（2022年7月～，蘇內閣上任，16個月）
文化部：史哲（2023年1月～，陳內閣上任，12個月）
數位發展部：唐鳳（2022年8月成立首任～，16個月）
農業部：陳駿季（2023年升格、9月代理～，4個月）
環境部：薛富盛（2023年8月升格首任～，5個月）
主計長：朱澤民（2016年5月～，林全內閣上任，92個月）
人事長：蘇俊榮（2022年2月～，蘇內閣上任，24個月）

現任政務委員：
林萬億（2016年5月～）、張景森（2016年5月～）、鄧振中（2016年8月～）、羅秉成（2017年9月～）、吳澤成（2017年11月～）、龔明鑫（2019年1月～）、吳政忠（2022年7月～）、張子敬（2023年8月～）

除了目前在任的內閣官員外，蔡英文政府也有不少卸下官職退居二線的前首長、官員，仍持續在政府部門服務，亦有不少是從二線跳上第一線。例如，前環保署長張子敬從2006開始即擔任副署長一職，2019年第13任環保署長，改組升格後雖未能成為首任環境部長，但轉任政委，繼續貢獻長才。

數位發展部長唐鳳2016年8月入閣，當年35歲的他是行政院史上最年輕的政務委員。進入政府服務後，唐鳳持續發揮專長，強化政府的數位網路國力發展。2022年8月，出任首任數位發展部長。

國發會主委龔明鑫在2016年時出任副主委，後在2017年9月接任經濟部次長，2019年擔任政委，2020年5月出任國發會主委。金管會主委黃天牧自2013年馬時代起就是金管會副主委，2020年獲時任院長的蘇貞昌拔擢為金管會主委。

經濟部長王美花在經濟部服務多年，台大法律系畢業後即進入經濟部，長期深耕智慧財產權及智財法律領域，是資歷相當完整的資深事務官。2016年出任經濟部常務政次、2019年改任政務政次，2020年6月出任第35任經濟部長。

法務部長蔡清祥2016年獲總統蔡英文拔擢，成為首位檢察官出身的法務部調查局長，2018年出任賴清德內閣的法務部長，為繼連戰內閣的廖正豪後，第2位調查局長出任法務部長。

國安會秘書長顧立雄2016年獲民進黨提名為不分區立委第4席，同年9月擔任首任不當黨產處理委員會主委；2017年轉任金管會主委，是首任非財經專業背景出身的主委；2020年出任國安會秘書長。

海基會董事長李大維公職生涯幾乎都在中央政府部門服務，曾任總統府秘書長、國安會秘書長，外交部長、次長、駐美國代表、駐澳洲代表、駐歐洲聯盟代表、駐加拿大代表等，以及行政院新聞局長。2016年出任蔡政府首任外交部長，2018年轉任國安會秘書長；2020年擔任海基會董事長，同年8月轉任總統府秘書長，接著在2023年再度回任海基會董事長。

外交部長吳釗燮為資深外交官，2007年成為首位非國民黨籍的駐美代表，後政權交替卸任後回歸黨發展，2012年起歷任民進黨駐美代表、黨秘書長等。隨著蔡英文勝選，吳在2016年出任國安會秘書長、2017年擔任總統府秘書長，接著2018年起擔任外交部長至今。

勞動部長許銘春與監察院長陳菊交情匪淺，從政歷程自陳菊市府發跡，最高曾擔任過副市長。2018年2月接任勞動部長一職至今。教育部長潘文忠2016年入閣，為蔡英文政府首位教育部長，2018年4月因為台大校長遴選爭議請辭，2019年1月因蘇貞昌組閣回任教育部長至今。

交通部長王國材2016年入閣擔任交通部政次，過程中曾在2018年到2019年代理部長職，接著在2021年接任交通部長至今。

前文化部長李永得曾在2005年到2008年、2016年到2020年兩度擔任客委會主委，也是自蔡英文上台後即進入政府服務的政務官。2020年自客委會主委轉任文化部長，後於2023年隨著內閣改組與前院長蘇貞昌一起卸任，現為中央通訊社董事長。

陸委會主委邱太三為蔡政府首任法務部長，2018年因內閣改組下台，但隨即轉任國安會諮委，2019年因關說案請辭。2021年邱再任公職，總統蔡英文宣布邱為陸委會主委。

主計長朱澤民在蔡英文上任後即擔任主計總處主計長一職，一路橫跨蔡2任期，服務過林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁4位閣揆，在近年20年來動輒要求官員赴政治責任的政治生態下，實屬罕見。

農業部陳駿季為資深事務官，1999年的農委會時代就已任官，2019年升任為農委會副主委，2023年農委會升格為農業部，他也擔任副部長一職。後續在部長陳吉仲因雞蛋風波請辭後，陳駿季便代理部長至今。陳吉仲部分，2016年擔任農委會副主委，此後一路都在蔡政府內服務，2019年內閣改組，陳吉仲獲留任並升任農委會主委，2023年8月擔任升格後的農業部首任部長，同年9月因進口蛋品爭議下台。

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