　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為閨蜜慶生拒3P竟遭破處！國中妹懊惱很痛...還驚知他有性病

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲國中妹找男網友湊人數為閨蜜慶生，卻遭男方性侵還驚聞對方有性病。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

彰化1名國中妹2022年為閨蜜慶生，找剛認識的網友王男湊人數，被王男以唱KTV為由帶進汽車旅館，閨蜜提醒「他看起來只想打砲」，國中妹回稱「我知道」，仍半推半就被王男破處，事後怕懷孕而求助老師揭發，王男到案自稱當時尿道發炎、無法嘿咻，法官認定王男狡辯，且涉犯本案時罹患性病卻隱瞞，但國中妹自承沒被違反意願，二審依與未滿16歲少女性交罪判王男1年4月徒刑，可上訴。

判決指出，本案暱稱「肉多多」的國中妹，2022年4月12日與王男在網路交友軟體認識，國中妹同月16日下午為閨蜜慶生，2人和閨蜜的1名男性朋友呆坐速食店喊無聊，國中妹隨機從LINE好友找人湊數看電影，名單第1人就是王男，聯絡後，王男答應赴約，但要求改去汽車旅館唱KTV。

國中妹一行3人聽從王男提議，但業者以防疫規定為由，要求頂多只能2人1間，王男付錢開2房，國中妹問王男「我跟你一起上去嗎」，王男臭臉說「阿不然咧」，閨蜜拉住國中妹低聲提醒「他（王男）看起來只想打砲」，國中妹回稱「我知道」。

不料才關門，王男打開電視選成人片，一把就把國中妹抱進懷裡亂摸，要她自己脫光。國中妹嚇一跳，本能說「不要」。王男翻臉罵「X！很無聊耶，我花這個錢幹嘛！要不然妳去把妳朋友（閨蜜）叫過來！」國中妹聽出王男想3P，但她不願拖閨蜜下水，於是要求王男戴套、半推半就遭王男破處，在床單留下初夜的血漬。

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲國中妹找男網友湊人數為閨蜜慶生，卻遭男方性侵還驚聞對方有性病。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

王男視若無睹，逕自去洗澡，然後開車把國中妹一行3人載回速食店就離開，國中妹後悔隨便給出第1次，且嘿咻過程很痛，覺得超沮喪，私下跟同學訴苦，後來害怕因此懷孕，拐彎抹角問老師反被問出實情，老師立刻告訴校方通知家長報警處理。

王男到案否認與國中妹親熱，自稱當時膀胱與尿道發炎，無法嘿咻，他進摩鐵房間找不到KTV設備，就跟國中妹各自滑手機殺時間，連抱抱、親親都沒有，且國中妹在交友軟體謊填年滿19歲，他目視覺得大概17、18歲，事發才曉得對方竟未滿14歲，辯護律師更稱國中妹在校有說謊作弄人的偏差行為。

國中妹承認虛報19歲以便註冊交友軟體，但私聊時已向王男表明自己「大概14歲」，並堅稱王男赴約前就私訊她，自稱有很多前科、想在被關前跟她發生關係，當天王男確實有勃起，並戴套跟她完成性行為，不過國中妹強調王男「其實沒有對我強制性交，他不算違反我的意願」。

▲▼南韓楊男性侵20月大女兒還將其殺害，恐被執行化學閹割。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法官認定王男罹患性病仍與國中妹嘿咻，還企圖稱病主張不舉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官認定王男知道防疫期間摩鐵業者僅容許頂多2人1房，本案帶國中妹到汽車旅館目的就是做愛，所謂唱KTV只是幌子，且眾所皆知男女到摩鐵不投宿僅休息，多半是去嘿咻，閨蜜也證稱同行男性朋友原本也蠢蠢欲動，但閨蜜當天正值生理期而做罷。

此外，王男在案發後就醫驗出罹患淋病，自訴症狀已持續3、4個月，但法官認為王男企圖藉此主張因病不舉，且病歷並未記載影響性功能或避免性行為，代表國中妹說詞較可信。

不過法官認為國中妹當時將滿14歲，王男當時也才19歲，確實可能看不出女方才13歲而涉犯加重刑責的規定，加上女方自承沒被違反性自主意願，因此改依與14歲以尚未滿16歲少女性交罪論處，一審指王男無悔意也沒和解彌補，判他1年4月徒刑，王男上訴仍不認罪，台中高分院二審駁回，還可上訴。

ET快訊
遊富國島被丟包　「無名英雄」現身！火速救走23人
「校花級星二代」2年沒工作！　烏來餐廳打工
比市政還累！蔣萬安代班太太「一打三」　嚇：趕快提前上工
青青突宣布！　賣79萬IG帳號
快訊／女獨攀雪霸摔谷身亡！　勇消救援也墜谷
快訊／第三張2000萬刮出！　父女嚇傻：財神爺真的到了
國旅真的無優點沒救了？　PTT曝「1超強好處」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公園玩沙竟挖出「嬰兒頭顱」！生母棄嬰埋屍　獲2萬交保原因曝

理專兒盜領母親761萬！彰化婦要銀行連帶賠償　二審逆轉判免賠

打傷女客未到案遭通緝　男模店「湯總」：搬家沒收到通知

阿北出事了！同學會喝嗨開車插進稻田遷怒導航　酒測值曝光

為閨蜜慶生拒3P竟遭破處！國中妹懊惱很痛...還驚知他有性病

快訊／台2線休旅車逆向撞槽車　駕駛嚇壞急確認...幸氫氣未外洩

快訊／女山友雪霸獨攀摔谷亡！勇消救援也墜谷　直昇機吊掛急送醫

北市知名湯包店深夜起火！64警消灌救疏散8人　焦黑現場畫面曝

新北男狂下40萬元運彩不付錢　反怪店家「怎會讓我賒帳」

童公園玩沙竟挖出嬰屍！生母認了棄埋...和小10歲男友都獲交保

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

公園玩沙竟挖出「嬰兒頭顱」！生母棄嬰埋屍　獲2萬交保原因曝

理專兒盜領母親761萬！彰化婦要銀行連帶賠償　二審逆轉判免賠

打傷女客未到案遭通緝　男模店「湯總」：搬家沒收到通知

阿北出事了！同學會喝嗨開車插進稻田遷怒導航　酒測值曝光

為閨蜜慶生拒3P竟遭破處！國中妹懊惱很痛...還驚知他有性病

快訊／台2線休旅車逆向撞槽車　駕駛嚇壞急確認...幸氫氣未外洩

快訊／女山友雪霸獨攀摔谷亡！勇消救援也墜谷　直昇機吊掛急送醫

北市知名湯包店深夜起火！64警消灌救疏散8人　焦黑現場畫面曝

新北男狂下40萬元運彩不付錢　反怪店家「怎會讓我賒帳」

童公園玩沙竟挖出嬰屍！生母認了棄埋...和小10歲男友都獲交保

梅西遭中港兩地封殺！　綠委嘆：把足球當政治威而鋼

暖爐剛買幾天「秒收服貓信徒」　主子吵醒家人只為它：快幫偶開

離機場超近！桃園再蓋225戶社宅　預計2027年完工

不談連任潛在對手黃珊珊、吳思瑤　蔣萬安：祝大家財源廣進

溫班亞瑪生涯第2次「大三元」用火鍋達成　馬刺輕鬆斬暴龍

松井裕樹日、英、西、韓四聲道受訪　嚇到來訪媒體

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

飼主PO照嘆「我養的貓長得有點怪」　變形紙箱笑噴千人：是大橘貓

歐開合唱團憶炮炸往事！主持人揭「終極暗黑」鞭炮玩法

台北燈節年後正式登場　蔣萬安：好好體驗在地特色

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

生母認了公園埋嬰屍　和小10歲男友都獲交保

台南公園驚見「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍

苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

即／女山友雪霸獨攀摔谷亡　勇消救援也墜谷送醫

員工「亂開門」討房租　老闆在國外慘遭通緝

高雄師霸凌國小生！　遭解聘還嗆：何錯之有？

即／農舍突起火！飼主崩潰求消防員救1大3小愛狗

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

新北婦要匯300萬給「海關帥哥」　行員報警阻詐

4尊土地公除夕夜落難　台中警焚香默禱雜草中尋回

獨／im.B吸金案停損超精準 檢察官榮升調查權罕見移轉

更多熱門

相關新聞

正妹擁3重人格　控網友指侵求償結果曝

正妹擁3重人格　控網友指侵求償結果曝

一名正妹指控，透過交友軟體認識賴姓男子，並到對方住處聊天，沒想到遭賴男摸胸、手指伸進下體，直到她病情發作反對，賴男才停止，於是提告求償30萬元，並於偵訊時說她有三重人格，當時喝了一瓶自己買的沙士後，就斷片切換到另一個人格。法院認為正妹喊停時賴男就沒繼續，不構成強制性交或猥褻不起訴處分，求償部分也依此判決免賠。

4妹子凌晨躺地鬼吼鬼叫　三重人怒：不用睡覺？

4妹子凌晨躺地鬼吼鬼叫　三重人怒：不用睡覺？

羨慕閨蜜男友包6千　女友討6600紅包！他拒遭嗆沒心

羨慕閨蜜男友包6千　女友討6600紅包！他拒遭嗆沒心

韓男「幫買菸」要12歲少女拿肉體交換

韓男「幫買菸」要12歲少女拿肉體交換

網爆台南刑警釣魚養線民、電擊棒逼供　警回應了

網爆台南刑警釣魚養線民、電擊棒逼供　警回應了

關鍵字：

性侵網友打砲合意性交淋病性病

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

木星拉提手術失敗：超像開山老妖

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面