為閨蜜慶生拒3P竟遭破處！國中妹懊惱很痛...還驚知他有性病

▲國中妹找男網友湊人數為閨蜜慶生，卻遭男方性侵還驚聞對方有性病。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

彰化1名國中妹2022年為閨蜜慶生，找剛認識的網友王男湊人數，被王男以唱KTV為由帶進汽車旅館，閨蜜提醒「他看起來只想打砲」，國中妹回稱「我知道」，仍半推半就被王男破處，事後怕懷孕而求助老師揭發，王男到案自稱當時尿道發炎、無法嘿咻，法官認定王男狡辯，且涉犯本案時罹患性病卻隱瞞，但國中妹自承沒被違反意願，二審依與未滿16歲少女性交罪判王男1年4月徒刑，可上訴。

判決指出，本案暱稱「肉多多」的國中妹，2022年4月12日與王男在網路交友軟體認識，國中妹同月16日下午為閨蜜慶生，2人和閨蜜的1名男性朋友呆坐速食店喊無聊，國中妹隨機從LINE好友找人湊數看電影，名單第1人就是王男，聯絡後，王男答應赴約，但要求改去汽車旅館唱KTV。

國中妹一行3人聽從王男提議，但業者以防疫規定為由，要求頂多只能2人1間，王男付錢開2房，國中妹問王男「我跟你一起上去嗎」，王男臭臉說「阿不然咧」，閨蜜拉住國中妹低聲提醒「他（王男）看起來只想打砲」，國中妹回稱「我知道」。

不料才關門，王男打開電視選成人片，一把就把國中妹抱進懷裡亂摸，要她自己脫光。國中妹嚇一跳，本能說「不要」。王男翻臉罵「X！很無聊耶，我花這個錢幹嘛！要不然妳去把妳朋友（閨蜜）叫過來！」國中妹聽出王男想3P，但她不願拖閨蜜下水，於是要求王男戴套、半推半就遭王男破處，在床單留下初夜的血漬。

▲國中妹找男網友湊人數為閨蜜慶生，卻遭男方性侵還驚聞對方有性病。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

王男視若無睹，逕自去洗澡，然後開車把國中妹一行3人載回速食店就離開，國中妹後悔隨便給出第1次，且嘿咻過程很痛，覺得超沮喪，私下跟同學訴苦，後來害怕因此懷孕，拐彎抹角問老師反被問出實情，老師立刻告訴校方通知家長報警處理。

王男到案否認與國中妹親熱，自稱當時膀胱與尿道發炎，無法嘿咻，他進摩鐵房間找不到KTV設備，就跟國中妹各自滑手機殺時間，連抱抱、親親都沒有，且國中妹在交友軟體謊填年滿19歲，他目視覺得大概17、18歲，事發才曉得對方竟未滿14歲，辯護律師更稱國中妹在校有說謊作弄人的偏差行為。

國中妹承認虛報19歲以便註冊交友軟體，但私聊時已向王男表明自己「大概14歲」，並堅稱王男赴約前就私訊她，自稱有很多前科、想在被關前跟她發生關係，當天王男確實有勃起，並戴套跟她完成性行為，不過國中妹強調王男「其實沒有對我強制性交，他不算違反我的意願」。

▲法官認定王男罹患性病仍與國中妹嘿咻，還企圖稱病主張不舉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官認定王男知道防疫期間摩鐵業者僅容許頂多2人1房，本案帶國中妹到汽車旅館目的就是做愛，所謂唱KTV只是幌子，且眾所皆知男女到摩鐵不投宿僅休息，多半是去嘿咻，閨蜜也證稱同行男性朋友原本也蠢蠢欲動，但閨蜜當天正值生理期而做罷。

此外，王男在案發後就醫驗出罹患淋病，自訴症狀已持續3、4個月，但法官認為王男企圖藉此主張因病不舉，且病歷並未記載影響性功能或避免性行為，代表國中妹說詞較可信。

不過法官認為國中妹當時將滿14歲，王男當時也才19歲，確實可能看不出女方才13歲而涉犯加重刑責的規定，加上女方自承沒被違反性自主意願，因此改依與14歲以尚未滿16歲少女性交罪論處，一審指王男無悔意也沒和解彌補，判他1年4月徒刑，王男上訴仍不認罪，台中高分院二審駁回，還可上訴。