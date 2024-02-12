正妹擁3重人格「喝沙士突切換」　控網友指侵…求償30萬結果曝

▲正妹有三重人格，喝沙士後斷片切換到另一人格。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台北報導

一名正妹指控，透過交友軟體認識賴姓男子，並到對方住處聊天，沒想到遭賴男摸胸、手指伸進下體，直到她病情發作反對，賴男才停止，於是提告求償30萬元，並於偵訊時說她有三重人格，當時喝了一瓶自己買的沙士後，就斷片切換到另一個人格。法院認為正妹喊停時賴男就沒繼續，不構成強制性交或猥褻不起訴處分，求償部分也依此判決免賠。

判決書指出，賴男經由交友軟體認識原告，2022年5月相約見面，隨即一同至賴男住處，賴男隨即用手指摸她下體，對正妹性交行為1次，正妹指控賴男違反她意願強制性交行為，導致身心均遭受重大打擊、受創甚深、感覺空洞，並有情緒低落、喪失食慾、害怕異性靠近等創傷反應，提告請求賠償30萬元。

正妹指出，進去房間後一開始是單純聊天，後來她坐在床上，賴男就慢慢靠近，把她壓在床上，手伸進去摸胸部，後來手又直接從裙子的褲頭伸進去摸下體，那時她創傷壓力開始發作，開始喘不過氣，賴男才停手。

正妹於偵訊時表示，事發當時她病情發作，壓力很大、很焦慮，接著從床上跌下撞到桌子，才從另外一個人格回到本人格，因為她有三重人格，並說明她在跟著賴男走回他家的時候，喝了一瓶自己買的沙士後，就斷片切換到另一個人格，所以過程發生的事情她不是很清楚。

賴男則表示，雙方是你情我願，都是正妹躺在他身上，且台北地檢署已做出不起訴處分。經DNA鑑定結果，正妹外陰部、陰道深部，以顯微鏡均未發現精子細胞，以前列腺抗原檢測法檢測結果，均呈陰性反應，經直接萃取DNA檢測，人類男性Y染色體DNA定量結果，均未檢出DNA量。

台北地方法院認為，本案經檢察官偵查，賴男於正妹表示反對時，即停止觸摸正妹下體，難認賴男有違反正妹意願之強制性交故意或過失，將賴男不起訴處分，求償部分正妹提出的證據，不足以證明賴男有何侵權行為，判賴男無須賠償。可上訴。