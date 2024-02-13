女駕駛下場慘！開賓士超速擦撞雙載機車　害母子雙亡…判決出爐　

▲賓士與機車發生碰撞，導致機車騎士以及後座乘客死亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者劉人豪／屏東報導

屏東縣東港鎮2022年發生賓士自小客車與機車擦撞車禍，造成機車騎士母子雙雙慘死，屏東地方法院依過失致死罪，判賓士女駕駛有期徒刑2年，緩刑3年。

該起案件發生於2022年4月1日，警方獲報後趕赴現場，發現張姓女子駕駛賓士自小客車沿興農路內快車道，由東港往崁頂方向直行，與同向左轉至巷口之林女駕駛重機車（附載其子陳男）發生碰撞，林女與陳男2人經救護車分別送安泰及輔英醫院急救後死亡。

判決書指出，張女駕駛租賃小客車，沿屏東縣東港鎮中正路3段由南往北方向行駛，行經該路段，以超過該處速限每小時60公里之速度行駛，且未減速接近交岔路口，此時林女騎車載其子，同向行駛在屏東縣東港鎮中正路3段欲左轉興農路而暫停於路旁，亦未在起駛前注意前後左右車輛，導致兩車因而發生碰撞，林女、陳男雖經送醫急救，仍分別於同日宣告死亡。

張女稱，當時看到同向車輛已經通過路口了，所以跟著通過，接近路口時有1輛機車出現在右前方，要往左手邊的巷子方向前進，見狀下意識閃避，但該車輛騎士沒有要停下來的跡象，一直往左手邊方向騎，之後就發生碰撞。經勘驗後，林女騎乘機車起駛時，確有未禮讓行進中車輛之疏失，就交通事故發生亦有過失。

法院審酌，張女因過失駕駛車輛導致林女、陳男死亡，張女過失駕駛行為導致事故發生，但林女未讓張女駕駛之通行中車輛先行，同為車禍事故發生之原因，故本案車禍事故所生之損害，並非可全然歸責於張女；考量張女與林女家屬達成調解，並已依調解條件履行完畢，屏東地方法院依過失致死罪，處有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內，完成法治教育課程2場次。