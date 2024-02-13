買16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡：退款不賣了

▲屏東超商推出買福袋抽3千萬別墅活動，但因買氣不如預期，提早喊卡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

屏東一間在地超商為了衝刺過年買氣，月初祭出買福袋抽3千萬別墅活動，不過一份福袋就要價1萬6888元，結果陳姓老闆準備了2688份，到初三（13日）中午卻賣出去約480份，老闆只好含淚喊卡，宣布停售福袋，並表示即日起可憑發票至超商全額退款，而已經送出去的獎品，老闆只好認賠，初估損失至少5、60萬元。

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▲老闆透露3千萬別墅是他買地自建。（圖／民眾提供）



陳老闆準備了2688份福袋，每份要價1萬6888元，最大獎3千萬別墅以及頭獎汽車、二獎機車及洗衣機、4K電視、iPhone 15等獎品，市價約3300多萬元，原本預計2月4日開賣，要賣到初五（14日），但截至初三中午只賣出去約480份，老闆無奈表示：「我賣不夠（2688份），所以我截止了，到時候要退款。」並宣布即日起，只要憑購買福袋的發票到超商，就能全額退款。

老闆透露今年買氣差的原因，是因為尚未開賣前，網路上有粉絲專頁PO文稱超商福袋已經賣光，導致不少民眾誤信，以為抽不到別墅，因此興趣缺缺，雖然該粉專事後有發文道歉，但仍救不回買氣。

老闆表示原本宣傳單上的大獎，如機車、汽車等獎品，現在就不抽了，而加碼的小家電等獎品民眾抽到賺到，目前至少已經送出去70樣家電，總共約30萬元，這次活動停售粗估至少損失5、60萬元，至於部分小獎，老闆則計畫之後來店消費滿999元，就可以參加摸彩把獎品帶回家，回饋消費者。

福袋停售後，有民眾專程從台南到別墅購買，發現撲空後，民眾失望表示，希望老闆再辦一次，下次可以拉長時間，讓消費者更了解詳細資訊；另一名從桃園來的陳小姐表示，看到有網友批評老闆這次福袋全賣完可以大賺1千多萬，她替老闆抱不平表示「他們都不知道老闆還有額外加碼iPhone和其他獎品，這些都是要成本」，原本特地來支持老闆，沒想到卻停售，她直言「非常失望，今天來認識老闆，覺得老闆人超級無敵好，不像網路評價是斂財的人」；還有3名車友也撲空，乾脆現場賞屋當走春。

▲桃園陳小姐替老闆抱屈 。（圖／記者陳崑福翻攝）



▲3名車友撲空後，乾脆現場賞屋當走春 。（圖／記者陳崑福翻攝）