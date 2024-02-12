新南向共得標319億創新高　工程會：帶動國內供應鏈商機

▲工程會表示，國內工程產業在新南向國家的總得標金額達到新臺幣319億，創近年新高。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

工程會表示，國內工程產業於112年度已走出疫情影響，在新南向國家的總得標金額達到新臺幣319億，創近年新高，打響台灣的國際知名度；而得標案件增加代表業者未來必需投注更多資源，也間接造就人才需求並增加就業機會。

工程會表示，為提升我國工程產業（技師、工程技術顧問業、建築師及營造業）全球競爭力，促進產業發展並提供更多就業機會，行政院已核定「工程產業全球化推動方案（政策白皮書）」，並由工程會成立工程產業專案辦公室，負責協調整合各相關部會來推動辦理。辦理方向除由主管部會籌組海外工程輸出團隊，爭取新南向市場基礎建設商機外，並以暢通人流、金流及資訊流各項措施做為工程輸出團隊的後勤支援，如拓點補助、商情蒐集、融資授信及人才培育等。

工程會指出，在各部會的相互配合與努力下，112年度在新南向國家的得標情形取得良好成績。除打響我國名號外，更進一步帶動工程產業進軍新南向國家工程市場，也創造許多就業機會。

工程會強調，113年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫即將公告，有意願赴海外發展的工程技術顧問公司、技師事務所，均可單獨或多家聯合提出申請，而營造業、建築師事務所或測繪業亦可聯合工程技術顧問公司或技師事務所提出申請，申請須知及相關資料可於工程會網站「工程技術/工程產業全球化/補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點」網頁下載，歡迎業者踴躍提出申請計畫。讓我國工程產業在海外再創佳績。