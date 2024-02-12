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台南市府培育青年議參與公共政策　攜手青年行動家共創宜居台南

▲2月16日將舉辦「台南青年公共議題提案競賽」決賽，期望透過競賽及培力等策略，為台南的城市願景注入更多青年活力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2月16日將舉辦「台南青年公共議題提案競賽」決賽，期望透過競賽及培力等策略，為台南的城市願景注入更多青年活力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

　台南市長黃偉哲重視青年參與公共政策，持續發揮青年力量，率領市府積極創造青年參與溝通管道，2024年持續針對宜居、公宅等青年焦點議題推動青委會、公共議題競賽、青年培力。春節年後，2月16日將舉辦「台南青年公共議題提案競賽」決賽，期望透過競賽及培力等策略，為台南的城市願景注入更多青年活力。

▲2月16日將舉辦「台南青年公共議題提案競賽」決賽，期望透過競賽及培力等策略，為台南的城市願景注入更多青年活力。（圖／記者林東良翻攝，下同）
台南市研考會辦理「台南青年公共議題提案競賽」，選定「青銀共融、幼兒教育、商機提升、交通友善」四項主題，讓青年進行實作發想，目前已選出8隊入圍團隊，於2月16日辦理決賽。入圍決賽的公共議題提案有青銀共融4隊、幼兒教育2隊、商機提升1隊、友善交通1隊，青年提案極富創意，可激發政府機關創新思維，初審結果已公告於台南市政府研究發展委員會網站，研考會亦於決賽前安排團隊與社會局、教育局、經發局、交通局、原住民事務委員會、文化局、都發局、農業局、工務局及智慧發展中心10個機關單位，進行培力交流座談，聚焦提案內容，提升政策未來可執行性。

　　黃偉哲市長為創造青年朋友與公部門交流機會，於2019年成立青年事務委員會，建立青年事務平台，透過與各局處通力合作，推動青年政策，至今提出青年創業、創學培育、公民參與等34項建議案。2023年推動議題包括和交通局「台南交通公共運輸系統」、教育局「青年人才生成式AI教學應用」及文化局「台南400年總體活動規劃」，讓青年意見成為政策進步的力量，讓青年參與公共事務的觸角更全面，號召培育青年行動家以在地實踐推動城市持續進步。

▲2月16日將舉辦「台南青年公共議題提案競賽」決賽，期望透過競賽及培力等策略，為台南的城市願景注入更多青年活力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　　研考會主委陳淑姿指出，研考會致力打造青年參與公共事務多元平台，在府內協力青委會委員扮演政策溝通角色，搭接局處促進雙向交流，對外連結各方資源，113年預計推動青年論壇、提案競賽、公部門實習計畫、青年提案輔導培力等，啟蒙青年參與公共事務技能，透過對話與青年促進青年多元發展，共創共好共榮的美好未來。

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