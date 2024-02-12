台南正統鹿耳門聖母廟吸數十萬人祈福　遊客「遛龜」走春吸睛

▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟，除夕到大年初二吸引數十萬人次行春祈福，六個神殿、廟內廟埕、廟外牌樓雙邊兩個市集都爆滿，到處擠滿行春的人潮，大年初二更有對來自桃園的戴先生跟黃小姐這對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。





這2隻陸龜一公一母，據飼主戴先生及黃小姐表示，母龜為「蘇卡達陸龜」，大概有5歲左右，重約8公斤，公的為「豹龜」，當初以4千元購買飼養，今天來台南正統鹿耳門聖母廟走春祈福討個吉利。

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2隻陸龜由飼主精心打扮，頭戴紅色小尖帽，身戴財神錢筒及披紅色吉祥賀詞，可說是「喜氣洋洋」，2隻陸龜在廟埕廣場地上爬來爬去，十分招搖，吸引許多民眾非常好奇的駐足圍觀，也有民眾朝陸龜身上的財神錢筒投入「彩錢」，更吸引許多小朋友，爭先恐後前後跟隨觀看2隻陸龜爬行，形成一幅十分有趣的情景。

台南正統鹿耳門聖母廟，從除夕到大年初三，每天六個神殿、廟內廟埕、廟外牌樓雙邊兩個市集都大爆滿，停車場停滿各式車輛，到處都擠滿信眾香客，至今至少已有5、60萬人次湧入參香祈福，熱鬧滾滾。





台南市趙卿惠副市長，大年初二偕同市議員蔡麗青、安南區公所主秘張介軍等人，率人前來正統鹿耳門聖母廟參拜、發放開運紅包，長長的人龍從五王殿排到鹿耳門公園，500份紅包秒殺發完，聖母廟再加碼200份錢母卡，也是很快發完，可見聖母廟實在是台南很夯的觀光祈福景點。