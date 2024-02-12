　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南正統鹿耳門聖母廟吸數十萬人祈福　遊客「遛龜」走春吸睛

▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟，除夕到大年初二吸引數十萬人次行春祈福，六個神殿、廟內廟埕、廟外牌樓雙邊兩個市集都爆滿，到處擠滿行春的人潮，大年初二更有對來自桃園的戴先生跟黃小姐這對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。

▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這2隻陸龜一公一母，據飼主戴先生及黃小姐表示，母龜為「蘇卡達陸龜」，大概有5歲左右，重約8公斤，公的為「豹龜」，當初以4千元購買飼養，今天來台南正統鹿耳門聖母廟走春祈福討個吉利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2隻陸龜由飼主精心打扮，頭戴紅色小尖帽，身戴財神錢筒及披紅色吉祥賀詞，可說是「喜氣洋洋」，2隻陸龜在廟埕廣場地上爬來爬去，十分招搖，吸引許多民眾非常好奇的駐足圍觀，也有民眾朝陸龜身上的財神錢筒投入「彩錢」，更吸引許多小朋友，爭先恐後前後跟隨觀看2隻陸龜爬行，形成一幅十分有趣的情景。

▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南正統鹿耳門聖母廟，從除夕到大年初三，每天六個神殿、廟內廟埕、廟外牌樓雙邊兩個市集都大爆滿，停車場停滿各式車輛，到處都擠滿信眾香客，至今至少已有5、60萬人次湧入參香祈福，熱鬧滾滾。

▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市趙卿惠副市長，大年初二偕同市議員蔡麗青、安南區公所主秘張介軍等人，率人前來正統鹿耳門聖母廟參拜、發放開運紅包，長長的人龍從五王殿排到鹿耳門公園，500份紅包秒殺發完，聖母廟再加碼200份錢母卡，也是很快發完，可見聖母廟實在是台南很夯的觀光祈福景點。

▲來自桃園一對夫妻，帶著2隻陸龜南下行春旅遊，並在聖母廟埕「遛龜」，2隻陸龜打扮得「喜氣洋洋」，令來往遊客不禁駐足圍觀，小朋友更是好奇興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
景甜坦言「把自己整殘」！青澀學生照曝光　陸網：好突出
燒金紙犯1大忌！　婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了
吳慷仁站最後一排！　邵雨薇公開「40親友大合照」
Makiyo離婚拋震撼彈　宣布拼第二胎
低溫特報！　2縣市「非常寒冷」下探6度
薔薔開公司「月薪給快10萬」　5員工福利超佛心
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男每次體檢都「血尿」　醫師提醒小心腎：大部分人沒症狀

解鎖8個「Google隱藏彩蛋」　關鍵字曝光！狗派、貓派都能玩

燒金紙犯1大忌！婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了　全場驚呆

龍年最好運TOP5星座！「事業、愛情、財運」整年旺到爆

14縣市低溫特報！新竹苗栗「非常寒冷」今晚明晨下探6度

中西醫合璧抗癌緩解患者不適　北榮桃園分院提供全方位照護

幾乎沒包過！姑姑除夕突塞「鼓鼓紅包」　他見金額怒了：444元

台南正統鹿耳門聖母廟吸數十萬人祈福　遊客「遛龜」走春吸睛

初三最易鬧翻！　「赤狗日送窮」方法曝

台灣海峽「黑水溝」不見了！　鄭明典貼1圖驚呼

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

大阪銷魂泡泡浴！男5天洗8次　「極上娘」讓客人超殘廢　

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

賣場停車叭一下提醒別插隊　長髮男「喇叭過敏」怒：怎了

男每次體檢都「血尿」　醫師提醒小心腎：大部分人沒症狀

解鎖8個「Google隱藏彩蛋」　關鍵字曝光！狗派、貓派都能玩

燒金紙犯1大忌！婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了　全場驚呆

龍年最好運TOP5星座！「事業、愛情、財運」整年旺到爆

14縣市低溫特報！新竹苗栗「非常寒冷」今晚明晨下探6度

中西醫合璧抗癌緩解患者不適　北榮桃園分院提供全方位照護

幾乎沒包過！姑姑除夕突塞「鼓鼓紅包」　他見金額怒了：444元

台南正統鹿耳門聖母廟吸數十萬人祈福　遊客「遛龜」走春吸睛

初三最易鬧翻！　「赤狗日送窮」方法曝

台灣海峽「黑水溝」不見了！　鄭明典貼1圖驚呼

台南市府培育青年議參與公共政策　攜手青年行動家共創宜居台南

關注山本由伸練投　大谷翔平緊盯頻點頭

「Mazda入門休旅」等了9年將推大改款！將出現全新動力

甩「老人黨」包袱！朱立倫扮瑪利歐　與藍委PK打電動竟獲勝

「MeToo」18年前就出現！　歐美娛樂圈狂燒…哈維溫斯坦恐關到死

男每次體檢都「血尿」　醫師提醒小心腎：大部分人沒症狀

解鎖8個「Google隱藏彩蛋」　關鍵字曝光！狗派、貓派都能玩

20哈瑪斯成員躲加薩醫院　以軍聯手醫護抓人！直送以色列審訊

2友人「台南工作」沒年終…是常態？一票搖頭曝：關鍵在行業

景甜坦言「把自己整殘」！超青澀學生照曝光　陸網：好突出

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

初三了！清晨3.3℃急凍　下波強冷空氣時間曝

即／15縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多熱門

相關新聞

台語歌手大年初二自撞火燒車　踹玻璃逃生最新狀況曝

台語歌手大年初二自撞火燒車　踹玻璃逃生最新狀況曝

台語歌手楊哲大年初二（11日）下午5時許在台南自撞，發生火燒車事故，所幸無生命危險。據悉他是為了閃避流浪狗，事後本人透露沒有大礙，只有踹玻璃逃生造成的腳部擦傷，而他也將當天預定的表演完成。

台南歸仁保大路一段傳小客車衝入農田火燒車

台南歸仁保大路一段傳小客車衝入農田火燒車

台南勞局保護勞工平安過好年

台南勞局保護勞工平安過好年

台南市府關注青年需求強化資源鏈結

台南市府關注青年需求強化資源鏈結

黃偉哲大年初二行春拜廟祈求護佑台南

黃偉哲大年初二行春拜廟祈求護佑台南

關鍵字：

台南鹿耳門聖母廟祈福遛龜行春吸睛

讀者迴響

熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

即／大樂透億元頭獎1注獨得　百萬大紅包開出22組

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

初三了！清晨3.3℃急凍　下波強冷空氣時間曝

即／15縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面