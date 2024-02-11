台南歸仁保大路一段傳小客車衝入農田火燒車　駕駛命大及時脫困　

▲台南市歸仁區下午發生楊姓男子駕車行經保大路一段，疑似為了閃避竄出來的動物，小客車不慎擦撞路肩石墩，並衝出路面翻覆火燒車，楊男及時逃出僅受輕傷。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

大年初二台南市歸仁區下午5時40分許，1名楊姓男子駕車行經保大路一段152巷100弄附近，疑似為了閃避竄出來的動物，小客車不慎擦撞路肩石墩，並衝出路面翻落田野而火燒車，消防人員據報出水撲滅火勢，楊男及時逃出僅受輕傷，惟車子燒燬，楊男酒測值為0，詳細車禍原因及責任，由歸仁分局調查處理中。

大年初二11日下午5時40分許，台南市歸仁區保大路一段152巷100弄內，發生一起疑似汽車為閃避突然竄出動物之交通事故，1名楊姓男子駕駛自小客車沿歸仁區保大路一段北往南行駛至事故地點時，疑似為閃避動物不慎擦撞路肩石墩，並衝出路面翻落田野之火燒車事件。

台南市消防局119報案台據報，出動保安消防分隊計3車6人前往搶救，消防人員迅速出水搶救，火勢於晚上6時45分許撲滅，惟車體已燒燬，幸好楊男及時脫困，僅受輕傷未送醫。歸仁分局警方據報迅速到場勘查蒐證，楊男酒測值為0，歸仁分局目前正調閱相關影像，釐清車禍事故原因中。

據了解，該名楊姓駕駛人係台語歌手，晚上準備參加晚會，但疑在途中為了閃狗，車輛失控不慎翻覆到田裡，而引起火燒車事故。