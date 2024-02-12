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3星座桃花滿滿　有機會邂逅真愛甜蜜到白頭

▲重傳LOGO,戀愛,交往,情侶,甜蜜。（圖／記者黃克翔攝）

▲2024年3星座把握脫單機會。（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

每個人都希望能遇見真愛，但現實往往不盡人意，或許改變一下態度，就有可能扭轉狀況，《搜狐網》指出3個星座，2024年桃花盛開，只要主動追求，容易遇到一位能與自己長久走下去的對象。

獅子座

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獅子面對工作時特別堅強，不但思維敏捷，做事果斷，總能取得不俗的成績，在工作上很高傲的獅子座，在感情上總是會吃虧，因為他們在愛情中總會表現出最真實的自己，很心軟，特別想要愛情。

有時候獅子為了愛，甚至可以放棄自己的尊嚴，但一味地遷就不能讓他們得到最後的幸福，今年桃花運大漲的獅子座，容易遇到自己命中注定的良緣，大膽去追求，便可與真愛墜入情網。

射手座

射手座生活得非常灑脫，喜歡旅行說走就走，也特別喜歡追求新鮮的事物，所以給人一種不確定的感覺。另外，由於他們個性貪玩，所以很多人也覺得射手座也比較花心，不值得把自己的生命交給這類人。

但其實真正了解射手座後才發現，他們對愛也有了足夠的態度，當清楚了彼此的關係後，他們就會去保護對方，不再逃避。射手座命中註定的緣分悄然到來，無論是新歡還是舊愛，這次的緣分注定無法逃脫，不如主動開放，讓愛情順其自然。

水瓶座

水瓶座擁有雙重面孔，在熟人面前，有時表現得像一個幼稚鬼，面對陌生人時，猶如行走冰箱，但這並不代表水瓶座的兩面三刀，但這種態度也總是會引起他人的錯覺，讓人誤解水瓶座花心。

事實上，只有真正與水瓶接觸或真正與它們成為好朋友，才會發現之前對他們的認識完全錯誤，遇上愛情時，水瓶會盡情地揮灑自己的青春，只願一直把情人留在自己身邊，今年末桃花盛開的水瓶座也會迎來自己的命運，此時主動出擊，便可獲得一生的幸福。

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