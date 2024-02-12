美女寵物溝通師揭秘　蕭美琴4愛貓透露「2個畫面」

▲蕭美琴曾透過社群平台曬貓，分享「紓壓療癒時間」。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）

記者呂晏慈／台北報導

副總統當選人蕭美琴曾在選舉期間，介紹4隻愛貓Princess、阿花、Tiger與Fluffy。為了從不同角度了解這4隻毛小孩，《ETtoday新聞雲》訪問寵物溝通師楊瑾玹，嘗試與牠們溝通，不過，4隻貓似乎不太想要理人，也沒有說太多話，只呈現兩個畫面：一是屋內充滿柔和的燈光，二是最胖的貓好像很擔心飼主，害怕看不到這位女子。

蕭美琴曾介紹來自不同地方的4隻毛小孩，包括脾氣最壞、不喜歡跟人相處的老大Princess（公主），成為競選小物標誌的花貓阿花，典型的台灣虎斑貓Tiger，以及體型很大、將近10公斤的Fluffy。去年總統選戰期間，蕭特別從美國將4位家人接回台灣，吸引媒體跟進報導。

《ETtoday新聞雲》於過年前專訪楊瑾玹，從寵物溝通角度認識這4隻貓。她表示，在缺少飼主事先與4隻貓溝通的情況下，她與4隻貓在3個不同時段進行了溝通，這3次溝通中，4隻貓似乎不太想理她，也沒有說太多話，但牠們卻呈現了兩個清晰的畫面。

楊瑾玹表示，第一個畫面是，透過貓咪視角，像是在屋內的櫃子上，屋內充滿了柔和的昏暗燈光，只有一盞溫暖的黃色立燈開著，她嘗試問4隻貓，為什麼家裡這麼昏暗？其中一隻貓回答說：「她就喜歡呀！」不過，楊無法確定哪一隻貓說出這句話，因為她是透過將4隻貓的照片拼湊成一張圖片來進行連結。

楊瑾玹說，第二個畫面是，她看到一個女子坐在沙發或床上，表情顯得不舒服，雙手緊緊抱著自己的肚子，她能感受到4隻貓中最胖的那一隻，心裡感到難過，甚至流下了眼淚，也害怕再也看不到這位女子。

▲蕭美琴曾透過社群平台公開4隻愛貓的萌樣。（資料照／翻攝自蕭美琴臉書）

▲寵物溝通師楊瑾玹畢業於輔仁大學宗教所，目前有6隻愛貓。（合成圖／楊瑾玹提供）

對於寵物溝通，楊瑾玹說明，從自己的角度來看，寵物溝通師不等同於通靈者，通靈通常涉及與離世寵物的連結，而寵物溝通則專注於與在世的寵物進行交流，與寵物溝通是每個人天生都具備這種能力，只是大多數人已經遺忘或不熟練地使用它，透過冥想和專注的練習，可以慢慢開啟身體的五感知覺，嘗試與不同的寵物建立連結，找到每隻寵物獨特的交流方式，就像撥打專屬的密碼一樣，來進行交流。

楊瑾玹回顧，她從小就對小動物有著深厚的喜愛，開始在外租房工作後，由於種種環境的限制，選擇飼養了貓咪，如今，她擁有6隻可愛的貓咪、3隻愛吃的烏龜，以及1隻好動的柯爾鴨。12年前，因為渴望與過世的貓咪聯繫，她踏上學習寵物溝通的道路，直到2014年開始為親朋好友的毛小孩提供寵物溝通和寵物療癒的服務。

通常，在與寵物溝通的前3天，楊瑾玹會請飼主與自己的毛小孩進行2到3次溝通，提醒之後會有一位「姊姊」聽牠說話，確保毛孩理解並開放良好穩定的連結場，而寵物與飼主之間的連結越強，寵物溝通師才能夠更精確地與該寵物建立連結，理解他們的想法和感受。

同時，楊瑾玹也強調，這種連接不應被誤解為通靈或神秘現象，而是基於訓練和實踐的結果，事實上，它是一種溝通的技巧，而不是超自然的玄學，這種溝通能力使寵物溝通師能夠更好地理解寵物的需求和情感，以協助飼主和寵物之間建立更深層次的關係。