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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兌現粉絲敲碗承諾　賴清德蕭美琴合體飆歌拍MV

▲▼春節留稿勿用 賴清德蕭美琴合體飆歌拍MV。（圖／民進黨提供）

▲賴清德與蕭美琴在農曆春節前合體飆歌。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴於過年前，與台灣金曲樂團董事長樂團一同前往錄音室合唱並拍攝MV，兌現競選期間所提出IG粉絲破20萬就要唱歌的承諾。賴清德與蕭美琴不僅親自獻聲，更隨著歌詞與旋律擺動跳舞，惹得現場導演與音樂人們開懷大笑，展現親切與熱愛音樂的一面。

賴清德在今年競選過程中，曾透過 Instagram 社群企劃「借問賴答」，邀請網友、粉絲來當他的一日小編，發揮創意提出有趣的企劃構想。其中一項「祭品文」就是他的官方Instagram若破20萬追蹤，就要為粉絲獻唱一曲。如今賴清德IG的粉絲數已突破20萬，他也馬上兌現此承諾，更加碼與蕭美琴同框拍攝MV，預祝大家新春愉快。

此次拍攝的MV為競選期間的高人氣歌曲〈美德贏台灣〉，也是董事長樂團吉他手兼主唱吳永吉特別為這次「美德配」所譜的應援曲，在選舉期間大獲好評，成為賴清德兌現與粉絲承諾的獻唱首選。在錄音期間，吳永吉多次稱讚賴清德的唱功，他表示，過去樂團成員們錄音至少都要花費半天以上的時間，沒想到這次與賴清德合唱只錄了兩次便可收工，笑稱賴清德是「被政治耽誤的歌手」。

在MV拍攝現場，賴清德與蕭美琴不僅大展歌喉，在唱到「美琴愛台灣、清德顧台灣」兩句歌詞時，兩人更隨著輕快的旋律擺動身體，幽默與對方互動，就連MV導演都大讚兩人互動輕鬆可愛。賴清德看到蕭美琴時更打趣道，有看到她多年前參加電視節目高唱〈春天的花蕊〉一曲，歌聲非常好聽，今天終於可以與本尊合唱了。

最後，賴清德與蕭美琴也幽默模仿「Rocker手勢」，對著鏡頭拜年，祝福全體國人新年快樂、龍年平安，更親筆簽名多顆紀念棒球、競選外套等小物，感謝董事長樂團製作出如此朗朗上口的競選歌曲，為這次的拍攝活動畫下完美句點。

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