天花板漏水竟是樓上飲水機闖禍　她忍2年求償精神慰撫卻敗訴

▲樓上鄰居屋內漏水造成樓下天花板遭殃，受害人卻未必能求償精神慰撫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1位住在5樓的李姓女子，被自家天花板漏水問題苦惱2年，最後透過鑑定確認，是正上方6樓林姓男鄰居家裡1台飲水機管線脫落闖禍，她怒告求償修繕費29萬4000元外加精神慰撫3萬5000元，林男抗辯濕氣是從5樓外牆向上滲漏到天花板所致，台北地院審結認為林男辯解違反物理，但本件漏水程度還不致造成李女精神痛苦，判林男僅須全額賠償修繕費，可上訴。

判決指出，李女住家臥房天花板從2021年間起出現漏水問題，直覺是樓上的供水或排水管線有狀況，但多次向林男反映沒下文，雖請教建商研判6樓漏水可能性最高，林男還是不理會，李女屢次僱工修補止漏無效，被潮濕、發霉狀況苦惱長達2年，去年（2023年）憤而提告求償。

雙方合意委託台北市土木技師公會實地抓漏，透過「敲擊迴音」（一種不破壞混凝土的檢驗技術）與漏水照片影片，鑑定認為是林男家裡1台飲水機濾水器入水口接頭脫落漏水，流到地磚進入孔隙，向下穿過結構樓板的裂縫從李女臥房天花板滴落。

林男預先把水管接頭修好但不認帳，堅稱飲水機放在廚房，距離李女家天花板漏水處有3公尺距離，他也從沒在家裡看見飲水機下方有「水流」，他認為是先前建商修繕李女家外牆造成牆面與窗框有縫隙，下雨天濕氣從5樓窗台侵入後，向上滲漏到天花板所致，不該怪罪他。

法官指技師鑑定時還比對氣象局（今中央氣象署）當年度雨量紀錄，很難認定水氣從窗台「往上」漏水到天花板滲水處的可能性，林男的辯解也違反水往下流的物理原理，據此認定林男家裡的飲水機接頭漏水才是禍首，判林男須全額賠償李女修復漏水天花板壁癌、重新粉刷與復原燈具等費用共29萬4000元、無庸扣除折舊。

不過李女求償漏水侵害居住安寧、影響健康的精神慰撫項目，法官勘驗照片影片仔細審酌後，認為本件漏水位置、漏水情形的侵害情節未達重大程度，與李女所稱的精神痛苦不具備相當因果關係，此部分判決林男免賠，可上訴。