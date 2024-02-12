　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天花板漏水竟是樓上飲水機闖禍　她忍2年求償精神慰撫卻敗訴

▲▼ 天花板。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲樓上鄰居屋內漏水造成樓下天花板遭殃，受害人卻未必能求償精神慰撫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1位住在5樓的李姓女子，被自家天花板漏水問題苦惱2年，最後透過鑑定確認，是正上方6樓林姓男鄰居家裡1台飲水機管線脫落闖禍，她怒告求償修繕費29萬4000元外加精神慰撫3萬5000元，林男抗辯濕氣是從5樓外牆向上滲漏到天花板所致，台北地院審結認為林男辯解違反物理，但本件漏水程度還不致造成李女精神痛苦，判林男僅須全額賠償修繕費，可上訴。

判決指出，李女住家臥房天花板從2021年間起出現漏水問題，直覺是樓上的供水或排水管線有狀況，但多次向林男反映沒下文，雖請教建商研判6樓漏水可能性最高，林男還是不理會，李女屢次僱工修補止漏無效，被潮濕、發霉狀況苦惱長達2年，去年（2023年）憤而提告求償。

雙方合意委託台北市土木技師公會實地抓漏，透過「敲擊迴音」（一種不破壞混凝土的檢驗技術）與漏水照片影片，鑑定認為是林男家裡1台飲水機濾水器入水口接頭脫落漏水，流到地磚進入孔隙，向下穿過結構樓板的裂縫從李女臥房天花板滴落。

林男預先把水管接頭修好但不認帳，堅稱飲水機放在廚房，距離李女家天花板漏水處有3公尺距離，他也從沒在家裡看見飲水機下方有「水流」，他認為是先前建商修繕李女家外牆造成牆面與窗框有縫隙，下雨天濕氣從5樓窗台侵入後，向上滲漏到天花板所致，不該怪罪他。

法官指技師鑑定時還比對氣象局（今中央氣象署）當年度雨量紀錄，很難認定水氣從窗台「往上」漏水到天花板滲水處的可能性，林男的辯解也違反水往下流的物理原理，據此認定林男家裡的飲水機接頭漏水才是禍首，判林男須全額賠償李女修復漏水天花板壁癌、重新粉刷與復原燈具等費用共29萬4000元、無庸扣除折舊。

不過李女求償漏水侵害居住安寧、影響健康的精神慰撫項目，法官勘驗照片影片仔細審酌後，認為本件漏水位置、漏水情形的侵害情節未達重大程度，與李女所稱的精神痛苦不具備相當因果關係，此部分判決林男免賠，可上訴。

ET快訊
二代棄高薪「回家接小吃店」！內行曝超狂6位數月淨利
LINE「10大實用技巧」一次看！收回功能再升級
鳳梨首次回娘家「包超緊」　遮雙胛刺青：我是好孩子
快訊／威力彩3.4億獎號出爐　初三幸運兒是你嗎？
台南公園驚見「嬰屍頭顱」　竟是生母棄屍！男友不知當爸
快訊／初三大樂透1億開獎　春節223組百萬大紅包來了！
林襄爆加入「這球隊」！經紀人新身分洩端倪　粉絲嗨爆
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／愛犬剛生完小狗「農舍突起火」　飼主崩潰求消防員救1大3小

員工「亂開門」討房租　老闆在國外慘遭通緝！返台下機就被逮

台南童公園沙地驚見「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍！男友不知當爸

天花板漏水竟是樓上飲水機闖禍　她忍2年求償精神慰撫卻敗訴

穿深色衣晚上外出購物！苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

過年放煙火釀大樓8F起火！陽台磁磚燒爆慘狀曝　屋主氣炸報警

爆料治療師「如猛虎出山」　病患反串文杜撰誇大慘了

用廣告紙夾帶...新北女藥妝店偷保養品　店員盤點驚覺遭竊

獨／台南刑警休假遇89鬧事！他被控撂人當街開打　署長下令徹查

快訊／台南國華街一段民宅火警　勇消破門布水線搶救中

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

「要聽媽媽唱歌嗎？」　兒拒絕仍擋不住她興致

快訊／愛犬剛生完小狗「農舍突起火」　飼主崩潰求消防員救1大3小

員工「亂開門」討房租　老闆在國外慘遭通緝！返台下機就被逮

台南童公園沙地驚見「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍！男友不知當爸

天花板漏水竟是樓上飲水機闖禍　她忍2年求償精神慰撫卻敗訴

穿深色衣晚上外出購物！苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

過年放煙火釀大樓8F起火！陽台磁磚燒爆慘狀曝　屋主氣炸報警

爆料治療師「如猛虎出山」　病患反串文杜撰誇大慘了

用廣告紙夾帶...新北女藥妝店偷保養品　店員盤點驚覺遭竊

獨／台南刑警休假遇89鬧事！他被控撂人當街開打　署長下令徹查

快訊／台南國華街一段民宅火警　勇消破門布水線搶救中

賈靜雯PO全家福拜年！　梧桐妹「同框孫志浩」甜笑：我跟爸比

快訊／愛犬剛生完小狗「農舍突起火」　飼主崩潰求消防員救1大3小

烏控俄軍使用「星鏈」　克宮與馬斯克雙雙否認：沒這回事

二代棄高薪「回家接小吃店」！內行曝超狂6位數月淨利：屌打工程師

科技海綿不能洗碗！「2用法」溶出毒　專家：傷腎又罹癌

台籃年度大事件5　鋼鐵人前領隊教唆砸記者車　球團遭重罰200萬

一出生就感染梅毒！日本「母子垂直感染」比例大增　醫警告要戴套

輝達執行長黃仁勳：各國應建立AI基礎設施

員工「亂開門」討房租　老闆在國外慘遭通緝！返台下機就被逮

美女寵物溝通師揭秘　蕭美琴4愛貓透露「2個畫面」

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

即／台北警持毒遭逮　警局開鍘：2大過免職

快訊／國3一早車禍　事故小組趕往中

即／6鐵道迷路邊遭撞　休旅車失控釀禍再衝接駁公車

苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

台語歌手大年初二自撞火燒車　踹玻璃逃生最新狀況曝

竹北吊車大王擁4妻　初二不回娘家帶38親友遊韓

男開瓦斯桶！警消到場「達爆炸上限」

即／台南國華街民宅火警　勇消破門搶救中

2三寶雪隧超車　「1原因」竟無法檢舉

即／國1楊梅段火燒車　占外線路肩回堵6km

更多熱門

相關新聞

壁癌刮掉補土再發生　專家建議找原因

壁癌刮掉補土再發生　專家建議找原因

家裡有壁癌怎麼辦？大過年期間家人聚在一塊，看到牆壁上東凸一塊，西缺一片，可以試試幾個方法，提早處理，以壁癌狀況變嚴重。幾個步驟要切記，包括了刮跟磨掉壁癌，接著上底漆、補凹處，再拿批土油漆刷過，幾個步驟連續做，才有辦法稍微改善。

鄰居養狗吠不停　半夜敲地板報復慘了

鄰居養狗吠不停　半夜敲地板報復慘了

飲水機長出大坨烤雞　正臉萌翻網

飲水機長出大坨烤雞　正臉萌翻網

扔電鍋砸94歲叔叔　惡姪死不認錯還獲減刑

扔電鍋砸94歲叔叔　惡姪死不認錯還獲減刑

天花板「懸吊蛇皮」　他清出一整袋！千人頭發麻

天花板「懸吊蛇皮」　他清出一整袋！千人頭發麻

關鍵字：

抓漏天花板飲水機敲擊迴音壁癌

讀者迴響

熱門新聞

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

阿虎欠巨債「睡覺不敢闔眼」！

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面