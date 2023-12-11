天花板「懸吊恐怖蛇皮」　他清出一整大袋！千人頭麻：要發財了

▲家裡天花板竟懸吊蛇皮！（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

到底有幾條蛇？一名屋主崩潰表示，打開自家天花板時，赫見有蛇皮掉下來，結果越清越多，畚箕與垃圾袋都是蛇皮，「打掃時快被嚇暈了！」對此，原PO求問該如何是好？驚人照片曝光後，千名網友也目瞪口呆回應，「會不會睡覺蛇從天而降」、「清一色全是眼鏡蛇？」

一名男網友在臉書《爆料公社》驚呼，最近打掃家裡時，意外在輕鋼架天花板扯下很多「蛇皮」，讓他傻眼求助「請問有什麼方法預防嗎？救郎（救人）喔！」

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照片可見，天花板一打開來，蛇皮就懸吊在空中，而畚箕與垃圾袋中，滿滿都是蛇皮的畫面，瞬間讓人看了頭皮發麻。

▲畚箕與垃圾袋都是蛇皮。（圖／翻攝爆料公社）



畫面曝光後，引來千名網友驚回，「珍貴的中藥」、「放眼鏡王蛇保證方圓十里沒蛇類」、「撒石灰，鴨大便」、「會進來應該是家裡有老鼠，在幫你吃老鼠呢」、「這應該是蛇窩」、「該恭喜...輕鋼架上應該沒老鼠了」、「很貴耶，蛇皮賺錢耶」、「會不會睡覺蛇從天而降」、「你要貼公告禁止在此脫皮」、「要發財了」。

也有網友反問，「住深山嗎？沒辦法」、「清一色全是眼鏡蛇」。原PO則回應，家裡是在田邊沒錯，家裡並沒老鼠，但四處有很多小鳥，也有請朋友幫忙看一下，推測應該是錦蛇。

另外，有熱心網友建議，「養鵝可以驅蛇，我們有客戶養鵝他的廠區也是在田邊也有蛇出沒，養了幾隻鵝之後就沒看過蛇了」、「養貓，我家的貓都會去圍攻蛇」、「抓一大把香茅放在天花板上，牠很快就會搬家了」。