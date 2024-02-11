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社會 社會焦點 保障人權

樓下養狗吠不停　無業婦「半夜敲地板」巨響報復代價不輕

▲狗狗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婦人嫌樓下鄰居養狗的吠叫聲吵人，在家敲地板還擊反而吃官司。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名住5樓的李姓婦人認為正下方4樓徐姓鄰居家裡狗吠擾鄰，因而從2020年底起，不時在家故意拖拉重物、撞擊地面或以不明方式製造巨響，其中多次選在凌晨時分，鄰居苦不堪言，錄影錄音蒐證終於提告成功，李婦一審被依強制罪判處拘役50天，檢方上訴請求從重改判，二審法官認為無理由，駁回上訴定讞。

本案徐男提告指出，樓上李婦從2020年12月起，不時在家裡拖拉重物、撞擊地面，且不知敲擊什麼物品故意發出巨響，造成他家天花板經常為之震動，尤其多次發生在深夜11點多到清晨4點多之間，家人從睡夢中被驚醒，忍無可忍，所以在家架設機器隨時錄影錄音，至少蒐證25段樓上發出撞擊巨響的影片。

李婦到案辯稱，徐男家裡飼養大型犬，動輒吠叫擾亂安寧，她只是在被吵到受不了時，藉由踩踩地板、敲敲地面示意對方注意改善，並沒惡意侵犯對方居家環境，她自稱無業靠存款過活，還需扶養8旬老母，希望跟鄰居和解了事。

徐男拒絕調解，一審法官認定李婦不以正當途徑處理和鄰居糾紛，卻長期密集敲擊不詳物體或地板，藉此發出聲響及震動報復鄰居，惡意干擾鄰居作息與住居安寧權利，已逾越一般生活容忍範圍，確屬間接施之於物體而影響於他人之強暴行為，依強制罪判李婦拘役50天、得易科罰金5萬元。

檢方上訴主張一審判太輕，指李婦在一審審理期間繼續在家製造震動噪音，可見犯後態度惡劣，應從重改判，李婦沒上訴，但否認故意再犯。二審法官認為檢方上訴所提出的蒐證影片難以證明聲響成因，而一審判決已考量李婦的惡性，量刑並沒違背公平正義精神，駁回檢方上訴定讞。

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