電鍋砸94歲叔叔害腦震盪！惡姪死不認錯　法官認「恢復良好」減刑

▲姪子朝高齡叔叔扔電鍋害腦震盪，二審減輕判1年10月。（示意圖／資料照）



記者黃資真／台中報導

台中一名62歲王姓男子去年8月酒後情緒不穩，為了「飲水機要不要加水」，一氣之下拿起電鍋朝高齡94歲的叔叔丟擲，導致受有腦震盪、顏面骨折等重傷，一審遭依重傷未遂罪處2年6月，案經上訴，台中高分院考量雙方已和解，且叔叔恢復狀況良好，酌減刑期為1年10月。

判決指出，2022年8月12日晚間8時30分，王男喝酒後返家，準備替飲水機加水時，一旁叔叔告知已加過水了，王男卻突然失控，拿起正好在眼前的電鍋，朝5公尺遠的叔叔丟擲，重擊到頭部，導致叔叔受有腦震盪、顏面閉鎖性骨折、左眼球挫傷伴結膜下出血等，王男胞妹聽聞爭吵聲下樓查看，發現血流滿面的叔叔，立即報警。

偵訊時王男雖否認有殺人或重傷未遂犯意，但檢方認為王刻意拿金屬內鍋朝叔叔丟擲，胞妹也表示砸中人後，王男狂嗆「畜生，你不是很猛，你再起來啊，沒死我打到你死」，認定王有殺人犯意，依家暴殺人未遂罪嫌起訴。

一審考量王男患有焦慮症等精神疾病，當時又處於喝酒狀態，大腦認知功能已受酒精影響，難認有殺人犯意，考量審理中王已與叔叔調解成立，叔叔也具狀撤回告訴，因此依重傷未遂罪處2年6月。

王男不服上訴，辯稱他是站在距離叔叔5公尺的地方，往他的方向扔電鍋，非刻意往他身上丟，辯護人則稱王男僅因一時氣憤而持電子鍋內鍋擲向叔叔，然並未繼續毆打，且電鍋內鍋材質並非剛硬如石，加上對方就醫後身體狀況恢復良好，難認王男意在使人受重傷，請求以傷害罪量刑。

法官認為，王男犯案時處於飲酒後之心神狀態，情緒易受酒精作用影響而失控，況其當時僅持電子鍋內鍋猛砸叔叔1下，無其他粗暴之攻擊行為，加上叔叔經送醫救治後身體恢復狀況尚佳，並未造成腦組織重大不治或難治之重傷害，亦未嚴重減損其他身體機能，原審刑期稍嫌過重，減輕改判1年10月。可再上訴。