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國道「霧區」設閃光黃燈！21處霧季能見度100m↓　高公局拚年底完工

▲▼國道全線霧區將設置閃光黃燈，今年底全面完工。（圖／高公局）

▲國道全線霧區將設置閃光黃燈，今年底全面完工。（圖／高公局提供）

李姿慧／台北報導

霧季來了，根據高公局統計，冬季到3月全台國道有21處霧區。一旦出現平流輻射霧發生，能見度降低將到100公尺以內，對交通安全危害甚大，高公局規劃將在國道全區濃霧路段，設置霧區閃光黃燈，預計今年底完工。

每年11月至隔年3月的冬季和春季期間，高速公路有21處易產生起霧之路段，包括國道1號內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德等路段；國道3號七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮等路段；以及國道5號坪林路段，國道6號霧峰系統至國姓等路段。

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台灣常見輻射霧及平流霧，在冬、春季發生的機率最高，其中輻射霧大都發生在冬天、晴朗無雲的夜晚或清晨，且有「晝伏夜出」特性，通常在太陽出來、地面溫度回升後而消散。另平流霧一經成霧，往往能持續一段相當長時間，除非風停止或風向轉變，使暖濕空氣來源中斷，霧才會消散。

高公局表示，平流和輻射兩種物理過程亦可相輔相成，造成平流輻射霧，在冬末春初，台灣西部日間受海風影響，暖濕空氣由海面流入，入夜後因輻射冷卻，很容易產生此種平流輻射霧；當此種霧發生時，往往會使能見度降低到100公尺以內，對交通安全危害甚大。

為即時偵知國道沿線天候資訊，高公局攜手中央氣象署，在國道沿線總共建置79座自動氣象站，透過配置風力偵測器、雨量偵測器、部分配置濃霧偵測器，隨時監控高速公路沿線天候狀況。當濃霧偵測器偵測到路段能見度低於400公尺時，即會於上游資訊可變標誌顯示濃霧訊息。另高速公路1968 App也可推播示警。

▲▼國道全線霧區將設置閃光黃燈，今年底全面完工。（圖／高公局）

▲國道全線霧區將設置閃光黃燈，今年底全面完工。（圖／高公局提供）

由於民國102年高公局曾在當時通車的國1五楊高架路段設置霧區閃光黃燈，成效甚佳。為善用自動氣象站相關氣象資訊作為交通管理應用，避免用路人再發生憾事，高公局將擴大設置。

高公局表示，參考五楊霧區閃光黃燈建置方式，高公局規劃於國道全區濃霧路段設置霧區閃光黃燈，原則採無線方式建置，主線內外側均設置，間距為50到100公尺，預計今年12月完工，對用路人行駛濃霧路段安全能大幅提升。

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