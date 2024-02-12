妻送孩子上學！他偷跟蹤「驚見她進摩鐵」…抓姦1動作反入獄半年

▲抓姦收情夫2.5萬元人民幣，男子獲刑6個月。（圖／翻攝自南國早報）

記者鄭思楠／綜合報導

山東淄博一路姓男子當場抓姦後，當場收情夫2.5萬元人民幣（約新台幣11.08萬元）「補償費」，結果犯敲詐勒索罪被判刑6個月。出獄後，路男始終認為自己無罪，多次提出上訴和申請再審，但屢次被維持原判或駁回。他在審判中崩潰反問，「遇到這種妻子外遇，在抓姦現場，我究竟該怎麼辦？」

據《瀟湘晨報》報導，事情起因是在2021年3月28日上午，路男的妻子帶著孩子去上補習班，但路男發現一些異常，便尾隨妻子來到補習班，發現妻子隨後又搭電梯來到了補習班下方的飯店房間內。

設法開門後，路男撞見妻子和另一名赤身裸體的男子在房間內，妻子還穿著情趣內衣。他隨即拿出手機拍攝影片，並打了情夫一拳。

隨後妻子離開，路男和劉男繼續待在房間內。根據路男的說法，對方主動提出要對他進行補償，他索要6萬元（人民幣，下同），對方稱拿不出這麼多，最終分三次通過微信轉帳轉了25000元，路男走時還拿走了桌上200元現金。

路男之後因孩子扶養權問題，向法院提起離婚訴訟。2021年5月6日開庭當日，對方拿出一份報案回執，稱路男涉嫌敲詐勒索被公安機關立案偵查，報案人正是劉男。先前並不知情的路男隨即前往當地派出所諮詢此事，證實此事為真，他隨後接受了警方訊問，次日被刑拘。

2021年11月2日，該案在淄博張店區人民法院進行了判決。根據判決書，法院認為，劉男雖然主觀上有賠償被告人路男的意思，但路男要求的6萬元遠遠超出了劉男主觀願意賠償的金錢數額。路男在看到劉男難以湊齊6萬元的情況下，降低數額至25000元，最終敲詐金錢數額在25200元。

法院判決，路男犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑6個月，並處罰金5000元。路男提出上訴，淄博市中級人民法院後維持原判，判決認為偷情不道德但無需賠償。

路男此後向淄博中院申請再審被駁回，他又向山東省高院申請再審。2023年6月12日，山東省高院認為，原判決、原裁定部分事實不清楚，證明案件事實的主要證據之間存在矛盾，決定由淄博市中級法院另行組成合議庭對該案進行再審。近日，淄博市中級法院開庭再審了此案，將擇日宣判。