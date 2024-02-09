第二次見面「就被命令去洗碗」　交往6年拒見男友媽！聽1訊息嗨炸

▲阿姨還送二手舊包給她。（示意圖／CFP視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

婆媳問題一直是千古難題，不少女生也會將婆媳相處列入是否結婚的考量之一，一名女網友表示，與男友交往6年，起初偶爾會去男友家吃飯，第二次見面就被男友媽叫去洗碗，還嫌棄她工作不好，甚至拿用到舊的包包送她，之後就再也沒有跟男友家人吃過飯，如今男友爸媽離婚了，讓她超開心。

該名女網友在Dcard娓娓道來，剛開始交往偶爾會跟男友爸媽見面，第二次到男友家吃飯時，阿姨直接命令她去洗碗，她傻眼並拍男友大腿，男友便說「我來洗就好」。阿姨聽到她的工作嫌棄不好，要她趕快換新的，「我就全程笑著聽，但心想：乾妳屁事」。

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不僅如此，阿姨還拿用到很舊的花包，因為用不到所以送給她，「還說是有牌子的，要5千多塊」，她則回絕表示沒有缺包包，後來就再也沒跟男友家人碰面。然而，男友爸媽感情狀態不太好，上個月離婚了，她鬆了一口氣直呼「我真的是太開心了，但還是有照顧男友的情緒」。

雖然男友爸媽離婚了，但男友跟爸爸的感情仍很好，私下會約見面，原PO開心歡呼，「以後就是光明正大只跟叔叔吃飯了，好爽啊」。原PO補充，阿姨是男友的後媽，親媽已經過世了。

貼文曝光，掀起網友討論，「後媽還這麼自以為 ，真的受不了，沒看文章我還以為是親媽」、「這比拿到8萬8的紅包還要爽」、「真好，如果我爸我媽也不會情緒勒索，一天到晚製造垃圾又不考慮別人的感受的話就好」、「不說還以為是我發文，我婆婆也拿放到發霉的包說要送我過」、「不管是岳父母或是公公婆婆，會這樣直接命令人做事的真的都是先不要欸」。